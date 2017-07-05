Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100744
ALTIN
142.129
DOLAR
3.6083
STERLIN
4.6695
EURO
4.0916
Motorine 11 kuruş zam
Motorine 11 kuruş zam
Çilem Duman ile Müziğe Dair 
Çilem Duman ile Müziğe Dair 
'Mobil havuz'
'Mobil havuz'
Fransa ve Balkanlara göz dikti
Fransa ve Balkanlara göz dikti
Bu da benim hikâyem
Bu da benim hikâyem

'Turizmi Türkiye'den öğrenmeliyiz'

İran'ın İlam Eyaleti milletvekili Celal Mirzayi, turistik mekanların tanıtımı konusunda Türkiye'nin örnek alınması gerektiğini söyledi.

'Turizmi Türkiye'den öğrenmeliyiz'

İran'ın İlam Eyaleti milletvekili Celal Mirzayi, turistik mekanların tanıtımı konusunda Türkiye'nin örnek alınması gerektiğini söyledi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:26
24 Okunma
'Turizmi Türkiye'den öğrenmeliyiz'

İran Meclisi Haber Ajansı'na (İCANA) konuşan Mirzayi, tatil sezonunun açılmasıyla tarihi ve turistik mekanların tanıtımı konusunun gündeme geldiğini belirterek, "Turizmi Türkiye'den öğrenmeliyiz." dedi.

Türkiye'nin turizm konusundaki başarılarına dikkati çeken Mirzayi, "Televizyon dizilerinde ve önemli programların reklam aralarında, turistik mekanların özenle hazırlanmış tanıtımları yapılıyor." ifadesini kullandı.

Mirzayi, İran televizyonlarının da "şampuan ve cips" reklamları yerine aynı yöntemi uygulaması gerektiğini vurgulayarak, "Maalesef turistik mekanlarımızın tanıtımı konusunda çok zayıf kalıyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İranİran Meclisi Haber AjansıİCANATurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motorine 11 kuruş zam
Motorine 11 kuruş zam
Vodafone'dan KOBİ'lere bir yıldı 14.5 milyon TL'lik destek
Vodafone'dan KOBİ'lere bir yıldı 14.5 milyon TL'lik destek
66 bin 500 hurda araç ekonomiye kazandırıldı
66 bin 500 hurda araç ekonomiye kazandırıldı
Türk otomotiv sektöründen ihracat rekoru
Türk otomotiv sektöründen ihracat rekoru
Kamuda çalışan işçilerin maaş zammı belli oluyor
Kamuda çalışan işçilerin maaş zammı belli oluyor
'Türkiye LPG ihraç eden ülkeler için cezbedici'
'Türkiye LPG ihraç eden ülkeler için cezbedici'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ