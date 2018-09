'Turizmde Japon modeline geçilmeli'

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, Japonya'da öğrenciler için her yarıyıl döneminde ülkenin bir bölgesine konaklamalı seyahatin zorunlu olduğunu belirterek, "Türkiye, turizm alanında Japon modeline geçmeli. Bu, 50 milyonun üzerinde bir turizm hareketini sağlar." dedi.

Polatoğlu, yaptığı açıklamada, turizm sektörü açısından yaz sezonunun hiç olmadığı kadar iyi geçtiğini vurguladı.

Yıl sonu itibarıyla 40 milyonun üzerinde turist sayısına ulaşılacağına işaret eden Polatoğlu, karlılık açısından ise henüz beklenen seviyelere gelinemediğini kaydetti.

Polatoğlu, yabancı turistler açısından fiyatların dibe vurduğunu ama ilerleyen dönemde bunu da toparlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Özellikle Kurban Bayramı'nda otellerde doluluk açısından patlama yaşandığını anımsatan Polatoğlu, "Seçimler nedeniyle tatillerin bayrama ertelenmesi ve dolardaki ani yükselişe karşın fiyatların aynı kalması da insanların bu tercihlerinde etkili oldu." değerlendirmesini yaptı.

Polatoğlu, yurt içindeki olumlu gelişmelere karşın yurt dışına tur düzenleyen tur operatörleri olarak, dolar ve avroda yaşanan yükselişten dolayı zor günler geçirdiklerini söyledi.

"Gelecek sene de bu senenin rekorunu kırabiliriz"

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, gelecek döneme ilişkin şimdiden talepler almaya başladıklarını belirterek, "Gelecek dönem için şimdiden yurt dışından Türkiye'ye yönelik talepler münferit bazda gelmeye başladı. Eylül-ekim döneminde de grup bazında satışlar gelir. Oteller henüz fiyatlarını net olarak belirlemediler. Gelecek sene de bu senenin rekorunu kırabiliriz." şeklinde konuştu.

Erken rezervasyon kampanyalarına da değinen Polatoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken rezervasyon kampanyalarının geçen yıl olduğu gibi aralık ayının başında ciddi olarak başlayacağını tahmin ediyoruz. Arada erken açıklama yapan firmalar olabiliyor ama genel olarak bu tarihte başlar. Gelecek yıl fiyatlar bu seneye nazaran biraz daha farklı olacak. Otelciler de fiyatlarını yükseltecek. Bu bir gerçek, enflasyonla orantılı, yüzde 20 daha fazla fiyatlar oluşabilir."

Polatoğlu, eylül-ekim aylarında fiyatlarda önemli düşüşler olduğuna dikkati çekerek, bu dönemde avantajlı tatil seçeneklerine ulaşılabileceğini aktardı.

"Daha fazla iç turist kazanmak için Japon modelini uygulamalıyız"

Cem Polatoğlu, turizm konusunda farklı bir modelin de devreye alınması gerektiğini ifade etti.

Polatoğlu, söz konusu modele ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye, turizm alanında Japon modeline geçmeli. Yani her öğrenci her sömestir döneminde mutlaka bir şehri ziyaret etmeli. Bu, 50 milyonun üzerinde bir turizm hareketini sağlar. Aynı zamanda çocukların farklı şehirlerde akranlarıyla tanışmasına, ülkelerini tanımasına, sevmesine, bağlanmasına önemli katkılar sunar. Bu kapsamda konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kuruluşların bir çalışma yürütmesini talep ediyoruz.

Turizmde daha fazla iç turist kazanmak için Japon modelini uygulamalıyız. Türkiye'de 24 milyon ortaöğretim, 8 milyon ilköğretim öğrencisi var. Japonya'da öğrenciler için her yarıyıl döneminde ülkenin bir bölgesine konaklamalı seyahat zorunlu. Bu, öğrencinin liseyi bitirene kadar ülkesinin 24 bölgesini tanıması anlamına gelir. Neden Japon bunu yapıyor? Çünkü, her bir bireyinin ülkesini, insanlarını tanımasını, sevmesini, kaynaşmasını istiyor. Her bölgeden arkadaşlar edinmesini istiyor."

"Sömestir ve yaz tatili dönemleri bölgelere göre ayrılmalı"

Turizm sektörünü de dikkate alarak yaz tatilleri ve sömestir dönemlerinin de düzenlenmesi gerektiğini belirten Polatoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sömestir ve yaz tatili dönemleri bölgelere göre ayrılmalıdır. Böylece sömestir tatilleri 15 gün yerine 2 aya, yaz tatilleri ise 2-2,5 aydan 5 aya yayılabilir. Bazen yanlış anlamalar olabiliyor, bu kesinlikle öğrencilerin 2 ay sömestir, 5 ay da yaz tatili yapacağı anlamında değil.

Örneğin Ankara sömestir tatiline 1 Ocak'ta başlayıp 15 Ocak'ta son verirken, doğu illerimizdeki öğrenciler 7 Ocak'ta başlayıp 21 Ocak'ta, Güney Marmara 15 Ocak'ta başlayıp 30 Ocak'ta son verebilir. Bunun gibi diğer bölgeler de bu şekilde sömestir tatilini yayarlar keza yaz tatilini de. Bu, turizmin devamlı hareketli kalmasını sağlar."