Turizmde hedef 5 milyon Rus turist

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye ile ilgili Rusya’daki ilk tatil rezervasyonlarının çok olumlu ve 2014 rakamlarının dahi üzerinde olduğunu belirterek, "2017'den çok ümitliyiz. Hedefimiz, bu yıl 5 milyon Rus dostumuzu Türkiye’de ağırlamaktır." dedi.

Moskova Uluslararası Turizm Fuarı’nı (MITT) ziyaret eden Yayman, bu yıl Rusya nezdinde tekrar canlanan Türkiye turizmine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Rusya arasında tarihi ve kültürel anlamda önemli dostluklar olduğunu ifade eden Yayman, Türkiye ve Rusya’nın kalkınma hikayeleri arasında da çok büyük benzerlikler bulunduğunu kaydetti.

Kurtuluş Savaşı sırasında Rusya’nın Türkiye’ye çok büyük yardımları olduğunu anlatan Yayman, "Bunları iki ülkenin halkları da çok iyi biliyor. Bu anlamda biz bu duygudaşlığı daha da ileri noktalara götürmek istiyoruz." dedi.

Geçen yıl Rusya ile birtakım sıkıntılar yaşandığını dile getiren Yayman, "Ama 2017 yılından çok ümitliyiz. Şu anda ilk tatil rezervasyonları çok olumlu, 2014 rakamlarının dahi üzerinde. Hedefimiz, bu yıl 5 milyon Rus dostumuzu Türkiye'de ağırlamaktır." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Antalya’da tatil yaptığına ve herkese önerdiğine yönelik açıklamasını hatırlatan Yayman, bu sözlerin çok önemli olduğunu, Türkiye’ye gelen her bir turisti de, Rusya ve Türkiye arasındaki dostluğu geliştirecek "barış elçisi" olarak gördüklerini söyledi.

"Türkiye'yi Rusya'da başka alanlarda da tanıtacağız"

MITT kapsamında Türk turizm sektörü yetkileriyle de bir araya gelen Yayman, "Bu toplantıların daha sık olması gerekiyor. Çünkü sektördeki arkadaşlarımız bir muhatap bulmak istiyorlar. Biz de bakanlık olarak sektörün emrindeyiz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yayman, Türkiye’nin geleneksel tanıtımının dışında yeni bir tanıtım paradigması gerektiğine işaret ederek, "Bu noktada Türk dizileri çok önemli. Türkiye’yi Rusya’da sadece deniz, kum ve güneş parantezinde değil, aynı zamanda kültür turizmi, spor turizmi, sağlık turizmi ve inanç turizmi konuları da olmak üzere başka alanlarda da daha fazla tanıtacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Rusya ziyaretinde imzalanan anlaşmayla 2019'un "Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" ilan edilmesini de değerlendiren Yayman, şunları kaydetti:

"2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı ile ilgili çalışmalar, Cumhurbaşkanımızın Rusya’dan ayrılmasıyla birlikte başladı. Büyük fuarların açılması, büyük sergilerin açılması ve Türkiye’nin tarihinin, kültürünün, mutfağının ve özellikle gastronomi turizmi konusunda önümüzdeki dönemde çalışmalarımız olacak. 2019 yılı içerisinde tiyatrolar, sinema ve opera konusunda çok önemli faaliyetler gerçekleşecek. Herkesin ezberini bozan, şaşırtan bir Türkiye-Rusya kültür ve turizm yılı olacak.”