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Turizmde hedef: 40 milyon

TURSAD Genel Başkanı Şahin: Turist sayısının 40 milyonu aşması öngörülüyor

Turizmde hedef: 40 milyon

TURSAD Genel Başkanı Şahin: Turist sayısının 40 milyonu aşması öngörülüyor

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:00
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Turizmde hedef: 40 milyon

TURSAD Genel Başkanı Engin Şahin, "Bu yıl Türk turizm tarihinin rekoru kırılacak. Turist sayısının 40 milyonu aşması öngörülüyor. Gelirimiz de 30 milyar doları aşacak gibi görünüyor." dedi.

Turizmci ve Seyahat Acenteleri Derneği (TURSAD) Genel Başkanı Engin Şahin, yıl sonu itibarıyla turizmde ziyaretçi rekoru beklediklerini belirterek, "Turist sayısının 40 milyonu aşması öngörülüyor. Gelirimiz de 30 milyar doları aşacak gibi görünüyor." dedi.

Şahin, AA muhabirine, TURSAD'ın 1 Ekim'de faaliyete başladığını ve sektörde işini en iyi yapan kuruluşları üye olarak seçmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) alternatif ya da karşı bir hareket olmadıklarını vurgulayan Şahin, "Halihazırda TÜRSAB üyesiyiz. TÜRSAB 9 bin acente, 39 bölgesel yürütme kuruluyla çok büyük bir yapı. TÜRSAB'da birlikte çalıştığımız yol arkadaşlarımız sektörde çok tecrübeli isimler. O ekibin sinerjisini tekrar kullanabilmek için derneği kurduk." diye konuştu.

Şahin, turizm sektöründe yaşanan gelişmelere de değinerek, dış turizmde 2014'ün sonunda yaşanan sıkıntıların sektöre büyük zarar verdiğini dile getirdi. Buna karşın geçen yıl dış turizmin güçlenmeye başladığına işaret eden Şahin, "Bu yıl Türk turizm tarihinin rekoru kırılacak. Turist sayısının 40 milyonu aşması öngörülüyor. Gelirimiz de 30 milyar doları aşacak gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Gelecek yıl da 40 milyon turist sayısının aşılmasını beklediklerini aktaran Şahin, bu gelişmede, kriz döneminde sektör temsilcilerinin yeni pazar arayışlarının etkili olduğunu bildirdi.

Şahin, daha önce sadece Avrupa ve Rusya pazarına yönelik çalıştıklarına dikkati çekerek, "Sunduğumuz şeyler sadece deniz, kum, güneşti ama fark ettik ki sadece bunlara bağlı kalarak kırılgan bir turizm sektörü yaratıyoruz. Bunun için Çin, Tayland, Japonya gibi Uzak Doğu pazarlarına yöneldik. Özellikle Çin tarafında 1,5 milyon turist çok güzel bir sayı." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan gücü ve fiziksel şartlar açısından turizm sektörünün çok iyi durumda olduğunu belirten Şahin, İran, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin de yeni pazarlar olarak ön plana çıktığını söyledi.

"Kişi başına düşen harcamayı artırmalıyız"

Şahin, sektörün 2023 hedefi olan 50 milyon turist barajını aşabileceğine dikkati çekerek, "Bizim kişi başına düşen harcamayı artırmamız gerekiyor. Kişi başına düşen harcama şu an 700 dolar civarında. Bunu bin dolara çektiğimizde ve 2023 hedefi olan 50 milyon turisti yakaladığımızda gerçek anlamda bir turizm ülkesi olabiliriz." dedi.

Söz konusu hedeflere ulaşabilmek için izlenen yolun doğru olduğunu vurgulayan Şahin, yeni ürünler yaratma konusunda daha aktif olunması gerektiğini bildirdi.

Şahin, gastronomi ve kişiye özel turlara daha fazla yönelinmesinin önemine işaret ederek, "Artık tüm dünyada Z kuşağı 'Her şey bana özel olsun' diyor." diye konuştu.

"Ankara'da sağlık turizmi potansiyeli değerlendirilmeli"

Ankara özelinde değerlendirildiğinde kongre ve sağlık turizmi ile termal turizmin turizm faaliyetlerini artıracağını ifade eden Şahin, özellikle şehirdeki sıcak su kaynaklarının varlığının termal turizm açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şahin, Ankara'nın, Türkiye genelindeki sağlık turizmine elverişli, akredite hastane ve otellerin yaklaşık yarısına ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu potansiyeli değerlendirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kongre turizmi açısından bakıldığında da bu amaçla gelen insanların kişi başı harcamalarının 2 bin 500-3 bin dolar olduğuna dikkati çeken Şahin, Ankara'nın da bu fırsatı kullanması gerektiğini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TurizmTurist
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