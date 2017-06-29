Turizmde bayram beklentileri gerçekleşti

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı süresince sadece kıyı bölgeleri değil, Türkiye'nin her tarafındaki tatil amaçlı seyahat trafiğinin turizmcilerin beklentilerini karşıladığını söyledi.

Ayık, yaptığı açıklamada, peş peşe gelen sıkıntılı iki yıldan sonra 2017'nin kendileri için umut yılı olduğunu belirtti.

Bu yılı "çıkışın başladığı" bir yıl olarak değerlendirdiklerini kaydeden Ayık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıl başında biraz sıkıntılar yaşadık ama nisan ayından itibaren rakamlara baktığımızda olumlu seyir ve pozitif yönde ivme görüyoruz. Özellikle Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan, Ukrayna ve Türk cumhuriyetlerinden, eski doğu bloku ülkelerinden gelen turist sayısı geçmiş yılların üstünde seyrediyor. Dolayısıyla olumlu bir hava yakaladık."

Ramazan ayının Türkiye genelinde her zaman durağan geçtiğini ifade eden Ayık, bayramla beraber turizmde yoğun hareketlilik yaşandığını bildirdi.

Güney Ege yerli turistle "bayram" etti

Türkiye'nin bin 484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'daki turistik tesislerde Ramazan Bayramı tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Yabancı ziyaretçilerin yanı sıra çok sayıda yerli turist de Ramazan Bayramı tatilinde Muğla'nın turistik ilçelerini tercih etti. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her yıl 3 milyondan fazla yabancı turist çeken Muğla, 3 günlük bayram tatilinde çok sayıda tatilciyi ağırladı.

Muğla Valisi Amir Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde Muğla ve ilçelerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Bölgede okulların kapanmasıyla hareketliliğin bayram öncesinden başladığını, bu yoğunluğun Ramazan Bayramı'nda da devam ettiğini belirten Çiçek, "Muğla ve turistik ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili süresince tüm konaklama tesislerimiz doldu. Misafirlerimiz gönüllerince huzur içerisinde tatillerini yaparken güvenlik açısından da hiçbir sorun yaşanmadı." dedi.

Ziyaretçilerin kentte tatillerini dolu dolu geçirdiğini anlatan Çiçek, otel ve pansiyonlarda tatil süresince hiç yer kalmadığını dile getirdi.

"Bodrum'a bayramda 250 bin araç giriş yaptı"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Bodrum'un hareketli bayram tatili geçirdiğini anlattı.

İlçeye gelen misafirleri en iyi şekilde ağırladıklarını ifade eden Kocadon, "Gelen misafirlerimiz dinlenmiş olarak Bodrum'dan ayrıldılar. Bizim hedefimiz artık bu doluluğun bu süreçte devam etmesi. Bu ivmeyi kaybetmeden sezon sonuna kadar götürmeyi ümit ediyoruz." dedi.

Bu konuda hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtım çalışmalarının devam ettiğine değinen Kocadon, şöyle konuştu:

"Bodrum'da gerçekten bayram çok güzel geçti. Bütün mekanlarımız iş yaptı. İlçeye üç günde 250 binden fazla araç girdi. Bunu da araç başına 4 kişi hesaplarsak bir milyona yakın insan eder. Bodrum gerçekten bu doluluğu yakaladı. Plajlarımız, restoranlarımız doluydu. Uçak firmaları ek seferler koydu. Bodrum bütün sektöre büyük katkı sağladı. Gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlayan esnaf arkadaşlara ve otelcilerimize teşekkür ediyorum."

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala da beklentilere uygun bir bayram geçirdiklerini dile getirdi.

"Ciddi ekonomik katkı sağladı"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, bayramın 3 günle sınırlı olmasına rağmen çok yüksek doluluklara ulaştıklarını söyledi.

İç pazarın hareketliliğini gözleriyle gördüklerini anlatan Bülbüloğlu, "Hem konaklama hem de eğlence sektöründe hareketlilik oldu. Ciddi ekonomik katkı sağladı. Bayram için gelenler ciddi pay getirdiler. Esnaflar kısa bayramda ekonomik olarak özellikle yerli turistten kazanç elde etti. Bunun yaz boyunca devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Marmaris de doluluk yaşadı

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, Marmaris'in Ramazan Bayramı'nda doluluk yaşadığına dikkati çekti.

Kırlı, bayram sonrasında kısa bir düşüş yaşanması beklense de gelecek hafta itibarıyla yüksek sezonda üst düzey doluluklara ulaşılacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bayramda yaşanan bu doluluk yüzdeleri ekonomik getiriyi de doğal olarak beraberinde getirdi. Bayramda turizmci esnaf nefes aldı. Tur tekneleri dolu dolu turlarını yaptı. Hemen hemen bütün acenteler doluluk içinde turlarını yaptı. Bu da ciddi bir kazanç ve getiri demek. Esnafımızın yüzü bayramda güldü."

Dalaman ve Fethiye de bayramı güzel geçirdi

Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, bölgenin bayramda yüzde 80 doluluk yaşadığını söyledi.

Beklentiler doğrultusunda doluluk olduğunu belirten Okutur, "Eski bayramlardaki gibi olmadı. Artık yerli turist bekliyoruz. Sınavlar bitti. Sonuçlar açıklandıktan sonra yerli turizm başlayacak. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, bayram döneminde Fethiye’deki otelcilerin birçoğunun yüzde 100 doluluğa ulaştığını kaydetti.

Uysal, Fethiye’deki pansiyonlardan butik otellere, en lüks tatil mekanlarından karavan tipi tatile kadar her bütçeye uygun tesisisin bulunduğunu vurguladı.