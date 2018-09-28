Turizmde 'atılım' dönemi başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin kültürel, arkeolojik ve doğal güzelliklerinin ön plana çıkarıldığı, yılın 12 ayını ve hedef pazar olarak belirlenen Uzak Doğu ülkelerini merkeze alan yeni bir yol haritasıyla turizmde "atılım" dönemini başlatmaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla Türkiye ekonomisinde çok önemli bir paya sahip olan turizm sektörünü dünya sıralamasında hak ettiği noktaya ulaştırma, Türkiye'ye gelen nitelikli turist sayısını artırma ve Türkiye'yi bir marka olarak dünya çapında bilinir hale getirme amacıyla kapsamlı bir yol haritası hazırlanıyor.

Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan turizmde sezon süresini uzatacak ve kişi başı harcama tutarını artırmaya odaklanacak Turizm Ana Planı'nı hazırlayan Bakanlık, aynı zamanda Türkiye'nin yeni tanıtım stratejisi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2019 yılı itibarıyla hayata geçirilmesi hedeflenen tanıtım stratejisinde Türkiye'nin en önemli kültürel zenginliklerinden arkeolojik alanlar içerisine alan ve "destinasyon" odaklı bir sistemle uluslararası tanıtımı içeren plan üzerinde duruluyor.

Turizmin ülke geneline yayılması, farklı turizm alanlarının da tanıtılması amacıyla yeni ve güçlü destinasyonlara ilişkin marka çalışmaları yürütecek olan Bakanlık, dijital ve sosyal medya kanalları üzerinden de ünlü youtuberlar, trendsetterlar aracılığıyla ses getirecek tanıtım kampanyalarına imza atacak.

Hedef pazarlara yerelleştirilmiş içerik

Tanıtım kampanyalarıyla özellikle yurt dışından Türkiye'ye dönük önyargıları kırmayı hedefleyen Bakanlık, turizm pazarlarını çeşitlendirme noktasında Çin, Hindistan, Japonya ve Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu'ya özel turizm planları oluşturacak.

Bu kapsamda Uzak Doğu coğrafyasında yaşayanlarla doğrudan ve daha samimi iletişim kurulabilmesi amacıyla dijital, sosyal medya kanalları üzerinden o ülkenin dilinde yerelleştirilmiş içerikler de paylaşılacak.

Çalışmayla yerel hikayelerin tanıtımına yönelik alan araştırması ve arşiv taraması yapılarak ilgi çekici kısa hikayelerin oluşturulması planlanıyor.

Pilot illerde "destinasyon" çalışmaları yürütülecek

Bakanlığın destinasyon çalışmaları kapsamında seçilecek pilot illerde, dijital uygulamalar da hayata geçirilecek. Ayrıca özellikle dijital ve sosyal medya altyapısı aracılığıyla destinasyonlarla ortak pazarlama ve tanıtım projelerinin uygulanması öngörülüyor.

2019'un tanıtım stratejisinde Türkiye'nin önde gelen kültür sanat kurumlarına da ağırlık veren Bakanlık, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinde yurt dışında kültür sanat faaliyetlerine imza atmaya hazırlanıyor.

Lüks turizm için tanıtım atağı

Öte yandan bilinirliğin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında lüks turizme yurt dışı turizm fuarlarında yer verilecek.

Özellikle kruvaziyer turizmindeki öneminden dolayı, Türkiye aleyhine oluşması muhtemel olumsuz algıların giderilmesi amacıyla yabancı kruvaziyer şirketlerin üst düzey yöneticileri ve ilgili yabancı basın kuruluşları ile temasa geçilmesi de yapılan planlamalar içerisinde bulunuyor.

Turizm Kentleri Projesi

Gelecek dönem "Turizm Kentleri Projesi"ni de hayata geçirmeyi hedefleyen Bakanlık, proje kapsamında farklı turizm çeşitlerinin bir araya geldiği, bütüncül planlama ve tahsise imkan veren turizm kentleri oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütecek.

Özellikle Turizm Ana Planı'nda turizmi 12 aya yayma hedefiyle ürün çeşitlendirmesine gidilecek. Sadece "deniz-kum-güneş" değil kültür turları, sağlık turizmi, termal turizm, kış ve doğa turizmi açısından farklı alternatiflerin geliştirilmesi ve tanıtımına yoğunlaşılacak.

Bu kapsamda terörden temizlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ekonomik açıdan canlandırılması amacıyla turizm potansiyellerine ağırlık veren çalışmalara da imza atılacak.

Bakan Ersoy'un da işaret ettiği üzere, Diyarbakır'ın da içerisinde yer aldığı toplam 7 turizm konsantrasyon bölgesi oluşturulacak.