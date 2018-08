'Turizmde 50 milyar dolara ulaşırsak cari açığa pansuman olur'

Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, Türkiye'nin, turizm hareketlerine İspanya, İtalya ve Fransa gibi rakibi olan Akdeniz ülkelerinden çok sonra başladığını belirterek, "Onlar 60-70 yıldır turizm hareketinde bulunuyorlar. Çok iyi yatırımları var ve 60-70 milyar dolar para kazanıyorlar. Bunlar sürekli kazanıyorlar bu parayı. Bizim de minimum 50 milyar dolara en kısa zamanda ulaştığımızı düşünürsek cari açığa çok iyi bir pansuman olur." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kavaloğlu, şirkete dünyanın her yerinden teklifler geldiğini ve iyi bir yatırım olduğunu düşündükleri her yere gidebileceklerini ifade etti.

Türkiye'ye gelen turistlerin sayısının iyi analiz edilmesi gerektiğine işaret eden Kavaloğlu, "2014-2015 Türk turizmi açısından en başarılı geçen dönemdi. Dolayısıyla 2014-2015'i görmüş Türk turizminin önüne konmuş olan hedefler iyi bir artış oranıyla gidiyordu. Fakat Rusya ile yaşanan uçak krizi, Avrupa'yla yaşanan olaylar ve terör olayları bizim sistemimizi geriye döndürdü. Şu an Avrupa pazarında 2014-2015 yıllarına ulaşabilmiş değiliz. Bu rakamların hâlâ daha yüzde 30 gerisindeyiz." yorumunu yaptı.

Rus turist sayısında bu yıl rekor üstüne rekor kırıldığını aktaran Kavaloğlu, "Ruslar Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özlemişler. Ülkelerindeki ekonomik kriz devam etmesine rağmen dolar üzerinden satışları alıyorlar." diye konuştu.

Kavaloğlu, Gürcistan, Bulgaristan, Kuzey Irak, Ermenistan, İran ve Azerbaycan'dan gelen herkesi turist olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Antalya'ya, Ege sahillerine gelenlerin yüzde 99'u turist ama İstanbul'a gelenlerin bir kısmı turist değil. Bunları turist sayarak gelir hesaplaması yaparsak doğru olmaz. THY dünya çapında bir şirket, muazzam bir güç kazandı. Bu yüzden İstanbul'dan çok büyük transit yolcu geçişi oluyor. Transit yolcuların bir kısmı İstanbul'u görmeden İstanbul'a girdi gibi gözüküyor. Bunlar da dikkate alındığında iyi bir filtrelemeye ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.

"Cari açığa çok iyi pansuman olur"

Kişi başı elde edilen turizm geliri açısından 2014-2015'i yakalamanın 2020'yi bulabileceğini vurgulayan Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"İngilizler için Türkiye cennet haline geldi. İngilizlerin ana destinasyonları İspanya ama İspanya avro uyguluyor. İngilizler, Brexit'ten dolayı pound'la tatil yapmayı tercih ediyor. Biz pound uyguladığımız için daha yüksek derecede artışla gidiyoruz. Avro Bölgesi'nde yaşayan insanlar da avronun değerli olmasından dolayı Türkiye'de tatil yapma iştahları bulunuyor. Fiyatların düşük halde kalmasını da tercih ediyorlar ama biz o fiyatlarda kalırsak enflasyona yeniliriz. Maliyetlerimizdeki artışı karşılayamayız. İyi personel, kaliteli hizmet sloganımızın altı dolmaz. Türkiye ucuz değil, tercih edenin lehine bir destinasyon. İndirimli ve arz-talep dengesinde daha iyi hizmeti daha indirimli fiyata sunduğu için Türkiye tercih ediliyor."

Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her turizmci gibi benim gönlümde de oda-kahvaltı satmak ve her şeyin ekstra olduğu bir dünyaya uyanmak var. Türkiye, yatırım ivmesini ve gelenlerin sayısındaki büyük artışı her şey dahil sistemine borçlu. Ancak her şey dahil sisteminin içini rekabetten dolayı gereksiz yere fazlasıyla doldurduk. Bu sistem revize edilmeli ve daha sınırlı olmalı. Bu haliyle gelen turistin 5 kuruş para harcamasına gerek kalmadı. Öte yandan dışarıda cazibe noktaları yaratmazsanız turist yine otelde kalır, dışarı çıkmaz. Sadece arkeolojik ve tarihi eserler yetmez. İnsanların daha farklı görebileceği yerler, temalı parklar, tüm dünyada göremediği şeyler organize etmeniz lazım."

Dövizdeki artışları, turizmde fiyatlara yansıtmadıklarını belirten Kavaloğlu, "Biz bütçelerimizi avro, dolar üzerine yaparız. Ancak bu ülkede yaşayan insanlar avro, dolar kazanmıyor. Bu nedenle dövizdeki bu artışı fiyatlarımıza yansıtmadık. Akdeniz bölgesindeki tüm ülkelerde temmuz, ağustos en pahalı aylardır. Farklı ayları seçerlerse Avrupa fiyatları standartlarında tatil yapma imkanları var." dedi.

Kavaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un seçilmesinden oldukça memnun olduklarına değinerek, "Ben turizme ne kadar hakimsem o iki katına hakim. Gidip her bakanımıza şu şudur, bu budur diye anlatmak için belli bir çaba sarf ediyorduk, belli bir süre alıyordur. Sayın Mehmet Ersoy, en az bizim kadar bu konulara hakim, bütün sistemi biliyor. Onun için Türk turizmi için bir şanstır." değerlendirmesinde bulundu.