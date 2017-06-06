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Turizmcilerin Ramazan Bayramı beklentisi

Seyahat acenteleri ve oteller, yaz sezonunun başlaması ve okulların kapanmasıyla birlikte tatilini Ramazan Bayramı'nda yapmak isteyenler için birçok alternatif sunuyor.

Turizmcilerin Ramazan Bayramı beklentisi

Seyahat acenteleri ve oteller, yaz sezonunun başlaması ve okulların kapanmasıyla birlikte tatilini Ramazan Bayramı'nda yapmak isteyenler için birçok alternatif sunuyor.

06 Haziran 2017 Salı 14:46
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Turizmcilerin Ramazan Bayramı beklentisi

Sektör temsilcileri, bayramda tatile çıkmak isteyenlerin erken rezervasyon imkanlarını kaçırmamak için ellerini çabuk tutması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın bu yıl pazar, pazartesi ve salı günlerine denk gelmesi ve kısa süreli olması nedeniyle iç talebin düşük seyrettiğini fakat ilerleyen günlerde bir hareketlilik beklendiğini söyledi.

"2016'nın üzerine çıkacağını öngörüyoruz"

Turizmde 2017 yaz sezonunun geçen yıla göre daha iyi geçeceğini düşündüklerini ifade eden Ulusoy, şöyle konuştu:

"Rusya pazarının yeniden açılması, Ukraynalıların ülkemize kimlikle girmesine olanak sağlayan düzenlemenin devreye girmesi ve birçok farklı pazarda talebin yavaş da olsa yeniden canlanmaya başlaması, 2017 yaz sezonunun 2016 yılına göre daha iyi geçeceğine işaret ediyor. Bununla birlikte iç pazarda da erken rezervasyona olan talep geçtiğimiz yıla göre artmış durumda. Dolayısıyla 2017 yaz sezonunda hem iç hem de dış pazar kaynaklı turizm hareketinin 2016'nın üzerine çıkacağını öngörüyoruz."

TÜROFED Başkanı Ayık

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da iç pazarda tatil alışkanlıklarının değişmeye başladığını, kısa tatil yapma alışkanlığının oluşmaya başladığını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TÜRSABRamazan BayramıTurizm
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