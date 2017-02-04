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Turizmcilerden 'Komşunu Al Gel' kampanyasına destek

TÜROFED Başkanı Ayık, "Sektör olarak kampanyaya gereken desteği vereceğiz. Kampanyanın yoğun bir tanıtım kampanyası yapmamız ve hemşehri derneklerini de etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor." dedi.

Turizmcilerden 'Komşunu Al Gel' kampanyasına destek

TÜROFED Başkanı Ayık, "Sektör olarak kampanyaya gereken desteği vereceğiz. Kampanyanın yoğun bir tanıtım kampanyası yapmamız ve hemşehri derneklerini de etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor." dedi.

04 Şubat 2017 Cumartesi 17:38
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Turizmcilerden 'Komşunu Al Gel' kampanyasına destek

ANTALYA

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Komşunu Al Gel" kampanyasına destek verdiklerini bildirdi.

Ayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışındaki gurbetçilere çağrıda bulunarak, "Komşunu Al Gel" kampanyası başlatmasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kampanyayı himayelerine almasının kendileri için önemine dikkati çeken Ayık, kampanyanın daha etkin hale gelmesi için ne gibi enstrümanları devreye sokmaları gerektiği konusunda bakanlık ve sektör temsilcileri ile çalışma yapacaklarını kaydetti.

Ayık, "Sektör olarak kampanyaya gereken desteği vereceğiz. Kampanyanın yoğun bir tanıtım kampanyasını yapmamız ve hemşehri derneklerini de etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu projeyi hayata geçirecek, canlı tutacak, destekleyecek faaliyetlerde bulunacağız." diye konuştu.

Ayık, 2017 yılının bir önceki yıla göre daha olumlu geçeceğine inandıklarını ve yeni yılın ilk göstergelerinin de olumlu olduğunu ifade etti. Ayık, Rusya pazarından gelen turistlerin de kendilerini memnun ettiğini vurguladı. 

"Bu çağrı olumlu sonuç verecektir"

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, turizmin gelişmesi anlamında güzel bir proje başlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gurbetçilerin düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarını da turizm kentlerinde yapmasını istediğini hatırlatan Özyurt, "Orada yaşayan insanların Türkiye'deki güzellikleri yansıtmalarını istedi, bir çağrı yaptı ve kampanya başlattı. Bu çağrı olumlar sonuçlar verecektir." dedi.

Turizmci Ramazan Gümüşhan, dünyanın global terör tehdidi altında zor bir dönemden geçtiğini ve küresel sorunların yansımalarının Türkiye'yi de etkilediğini ifade etti.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı Mete Ay, turizm ile ilgili yapılan tüm hamlelerin olumlu ve geri dönüşü olan adımlar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyasını desteklediklerini belirten Ay, "Yurt dışında yaşayan çok fazla vatandaşımız var. Onların komşularıyla gelmesi bir ailenin yanında 5-6 hane daha getirmesi demektir. Bu da turizm sektörünü daha da hareketlendirecektir. Bu kampanya bize 2017 sezonunda umut oldu." dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, konaklama sektörünün sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TÜROFEDKomşunu Al GelTurizmKampanya
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