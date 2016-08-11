Turizmciler, dört gözle kamu çalışanlarını bekliyor

İSTANBUL

Hem Rusya hem de Avrupa'dan gelen turist sayısındaki azalış sonucu zor bir yıl geçiren ve iç piyasaya yönelen turizmciler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kamu çalışanlarına getirilen izin yasağının kaldırılmasıyla sektörde hareketlilik yaşanmasını bekliyor.

Sektör temsilcileri, Kurban Bayramı'na kadar olan bir aylık süreçte 1 milyon civarında kamu personelinin yıllık iznini kullanmasını öngörüyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu personelinin izinlerinin askıya alınmasının talebin en yoğun olduğu döneme denk geldiğini belirterek, kamu personeline izin yasağının kaldırılmasının turizmi olumlu yönde etkileyeceğini düşündüklerini ifade etti.

Ulusoy, "Henüz Ağustos ayının başındayız. Kurban Bayramı'nın da 9 güne çıkartılması gündemde. Dolayısıyla önümüzde bir ayı aşkın bir süre için iç pazardan yoğun talebin geleceği sürece girdiğimizi söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Devlet Personel Daire Başkanlığı verilerine göre, kamuda çalışan personel sayısının Mayıs 2016 itibarıyla 3 milyon 390 bin seviyesinde bulunduğunu anımsatan Ulusoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu personelin 1 milyona yakın kısmını Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturuyor. Okullar tatilde olduğundan öğretmenler zaten izin yasağı kapsamında değildi. Dolayısıyla izin yasağından etkilenen 2,4 milyona yakın kamu personeli olduğundan bahsedebiliriz. Bununla birlikte kamu personelinin tamamının aynı dönemde izne çıkamayacağını da hesap etmemiz gerekiyor. Tüm bu verileri dikkate aldığımızda, Kurban Bayramı'na kadar olan bir aylık süreçte 1 milyon civarında kamu personelinin yıllık iznini kullanmasını öngörüyoruz."

"Kamu personeli tatil için acentalarla temasa geçmeye başladı"

Başaran Ulusoy, izin yasağının kalkmasının ardından birçok kamu personelinin tatil planlaması için üye acentalarla temasa geçmeye başladığını, gelecek günlerde bu sayının artmasını öngördüklerini kaydetti.

Rusya'dan turist akışının başlamasını ve bayram tatilinde hareketlilik yaşanmasını beklediklerini ifade eden Ulusoy, "Sektördeki toparlanmadan ancak 2017 yılı ile birlikte başlayan süreçte bahsedilebiliriz." dedi.

Ulusoy, önemli fiyat artışı veya düşüşlerinin arz talep dengesini bozacağını vurgulayarak, hem vatandaşların hem de turizmcilerin çok bilinçli olduğunu, dolayısıyla fiyatlarda dengeli bir seyir beklediklerini söyledi.