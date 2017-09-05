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Turizmciler 'çifte bayram' yaşadı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da tatilde tesislerin çoğunun yüzde 100 dolu olması turizmcilere "çifte bayram" yaşattı.

Turizmciler 'çifte bayram' yaşadı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da tatilde tesislerin çoğunun yüzde 100 dolu olması turizmcilere "çifte bayram" yaşattı.

05 Eylül 2017 Salı 11:56
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Turizmciler 'çifte bayram' yaşadı

ANTALYA/MUĞLA - Dünyaca ünlü plajları, deniz, kum ve güneşinin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Batı Akdeniz'deki tesislerde bayram tatilinde yoğunluk yaşandı.

Antalya'yı bayram tatili süresince yüzde 30'u yerli olmak üzere, 1 milyondan fazla turist ziyaret etti.

Bayram süresince, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilleri başta olmak üzere, Kemer, Manavgat, Alanya ve Kaş ilçeleri de turistlerle doldu. Yerli ve yabancı turistlerde istenilen rakamlara ulaşılması turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki turistik tesislerde bayram tatilinde oteller yüzde 100 doldu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine, öngördükleri gibi hem yabancı her yerli turist sayında ciddi artışlarla tatili geçirdiklerini söyledi.

Beklentilerinin gerçekleştiğini anlatan Yağcı, "Tabancı turist sayısında ağustos itibarıyla 8 aylık süreçte 7 milyon 200 bin yabancı turist rakamına ulaştık. 2016'yı 6 milyon 400 bin civarında kapatmıştık. 8 aylık süreçte 2016'nın rakamlarını geçtik. Bayram tatili süresinde iç pazarda da ciddi talep oldu, oteller yüzde 100 doldu. Memnun eden bir doluluk yaşadık." dedi.

Antalya'yı tatilde 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Yağcı, verimli bir tatil geçirildiğini bildirdi.

"Almanya kilit rol üstleniyor"

Eylül, ekim ve kasımın da önemli olduğuna dikkati çeken Yağcı, şunları kaydetti:

"Yabancı turist sayısında ciddi artış yaşadık ama yıl sonuna kadar 10 milyon hedefine ulaşmamız lazım. Almanya kilit rol üstleniyor. Almanya'dan gelen turist sayısında düzelme var. Sene başında eksi yüzde 50 ile başladığımız sezonu, eksi yüzde 10'a kadar düşürdük. Sene sonuna kadar eksinin, artıya geçmesini hedefliyoruz. Antalya'da her ailenin bütçesine uygun tesis var. Antalya turizmin başkenti ve herkes tatil yapabilir."

Yağcı, Antalya'da ilerleyen süreçte 12 milyonun üzerinde turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Turizmcilerçifte BayramÖnce Vatan Gazetesi
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