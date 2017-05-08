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Turizm potansiyelini artırmak için ödeme kolaylığı sağlanmalı

Turist Rehberleri Birliği Başkanı Apalı, "Turizm potansiyelini daha da artırmak için Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de ödeme kolaylıkları sağlanmalı, organize turlar sigortayla teminat altına alınmalı" dedi.

Turizm potansiyelini artırmak için ödeme kolaylığı sağlanmalı

Turist Rehberleri Birliği Başkanı Apalı, "Turizm potansiyelini daha da artırmak için Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de ödeme kolaylıkları sağlanmalı, organize turlar sigortayla teminat altına alınmalı" dedi.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:34
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Turizm potansiyelini artırmak için ödeme kolaylığı sağlanmalı

ANKARA -  Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Ahmet Zeki Apalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye baharın gelmesiyle turizmin hareketlendiğini ancak bu hareketliliği artırmak için gerekli çalışma ve yasal düzenlemelerin acilen yapılması gerektiğini vurguladı. 

Son yıllarda yaşanan beklenmedik gelişmelerle "yabancı turistten daha çok gelir elde edilir" anlayışının kaybolduğunu savunan Apalı, geçmişe nazaran yerli turistlerin öneminin turizm işletmecileri tarafından fark edildiğini anlattı.

Seyahat etme bilincinin Türkiye'de alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Apalı, şöyle konuştu:

"Tatil bilincinin yerleştirilmesiyle organize turlarla seyahat imkanı çoğalmaya başlayacak. Böylece bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de herkes seyahatini önceden organize edecek. Nasıl yabancılara ölü ve dolu sezon fiyatları veriliyorsa, yerli turistlere de aynı fiyatlar verilmeli. Kendi içimizde var olan turizm potansiyelini daha da artırmak için Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de ödeme kolaylıkları sağlanmalı, düşük faizlerle tüketici kredileri verilmeli, seyahat acenteleriyle yapılan organize turlar sigortayla teminat altına alınmalı. Çünkü ülkemizde var olan ve iç turizme katılabilecek büyük bir kitleye sahibiz."

"Turizm değerleri müfredata konulmalı"

Apalı, turizmi canlandırmak için öncelikle eğitimden başlamak gerektiğine işaret ederek, "Okullarda ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyleri dikkate alınarak ülkemizin sahip olduğu tüm turizm değerleri müfredata konularak öğretilmelidir. Okul yıllarından itibaren öğrenciler tarihi, arkeolojik, doğal ve kültürel değerlerimizi tanıyıp oraların na

AA

Anahtar Kelimeler:
TurizmPotansiyelödeme Kolaylığı
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