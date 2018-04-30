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Turizm gelirinde ilk 3 ayda rekor artış

TÜİK'e göre, Türkiye'nin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu.

Turizm gelirinde ilk 3 ayda rekor artış

TÜİK'e göre, Türkiye'nin turizm geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:33
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Turizm gelirinde ilk 3 ayda rekor artış

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 arttı ve 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 76,1'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,9'u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 3 milyar 984 milyon 962 bin doları kişisel, 440 milyon 275 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 723 dolar, yabancıların ortalama harcaması 682 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 869 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde yüzde 26,4 artarak 6 milyon 122 bin 182 kişi oldu. Bunların yüzde 80,2'sini (4 milyon 908 bin 831 kişi) yabancılar, yüzde 19,8'ini (1 milyon 213 bin 351) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,1 artarak 1 milyar 79 milyon 8 bin dolar oldu. Bunun 842 milyon 277 bin doları kişisel, 236 milyon 731 bin doları ise paket tur harcamaları olarak kayıtlara geçti. 

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 2 milyon 70 bin 534 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 521 dolar olarak gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTurizmTurizm Geliri
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