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Turizm geliri 3 milyar 369 milyon oldu

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 azalarak 3 milyar 369 milyon 753 bin dolar oldu.

Turizm geliri 3 milyar 369 milyon oldu

Türkiye'nin turizm geliri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 azalarak 3 milyar 369 milyon 753 bin dolar oldu.

28 Nisan 2017 Cuma 10:39
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Turizm geliri 3 milyar 369 milyon oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Ocak-Mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,1 azaldı ve 3 milyar 369 milyon 753 bin dolar olarak gerçekleşti. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. 

Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 3 milyar 103 milyon 695 bin doları kişisel, 266 milyon 58 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 696 dolar, yabancıların ortalama harcaması 637 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 880 dolar olarak gerçekleşti.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 1 milyon 897 bin 554 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 451 dolar olarak gerçekleşti.

AA

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TüikTurizmTurizm GeliriTurizm Istatistikleri
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