Turistlerin Türkiye'ye güveni tam

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen

darbe girişimi

nin Türk halkının demokrasiye olan inancıyla püskürtüldüğünü söyledi. Asla kabul edilemeyecek bu kalkışma girişiminin ardından kazananın Türk demokrasisi olduğunu ifade eden Şen, "Şu anda konuşulması gereken demokrasiye Türk halkının sahip çıkmasıdır. Şu an Türk turizminin durumunu tartışmaktan ziyade kazanılan demokrasi zaferinin konuşulması gerekmektedir." diye konuştu.

Gazi Murat Şen, Türk turizminin hükumetin de desteğiyle en kısa zamanda parlak günlerine döneceğine inandığını, 2023 hedefindeki 50 milyon turist ve 50 milyar dolar hedefin yakalanacağını dile getirdi. Birlik, beraberlik, demokrasiye olan inanç devam ettiği sürece aşılamayacak bir sorunun olmadığını vurgulayan Şen, şöyle konuştu:

"Bu olumsuz koşullarda bile yabancı ülkelerden gelen misafirlerimizin rezervasyonlarını iptal etmemesi, ülkemizde tatillerine devam etmesi de ülkemizin güvenilir olduğunun kanıtıdır. Ülkemize yabancı misafirlerimizin güvenleri tamdır. Özellikle iki büyük pazarımız olan Rusya ve Almanya'dan hükümetlerden hiçbir şekilde olumsuz ifadelerin gelmemesi, ülkemiz için çok önemlidir."

"Halkımızın demokrasiye sahip çıkması, turizm için sevindirici"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, şöyle konuştu:

"Turizm, her şeyden önce güvenliği ve özgürlüğü tercih eder. Halkımızın büyük bir kararlılıkla demokrasiye sahip çıkması, ülkemizin yurt dışında itibarına zarar gelmemesi yönüyle turizm sektörü için sevindirici bir durum. Sıkıntılı geçen sektörde kısa vadede olumsuz etkiler olsa da Rusya'dan tekrar uçak seferlerinin başlayacağına dair olumlu haberler var, bunlar sevindirici gelişmeler. En azından charter seferlerinin başlaması, olumlu etki yaratacaktır ama esas 2017 yılı için biz umutluyuz. 2017'de turizm sektörünün yeniden çıkış yakalayacağına canı gönülden inanıyoruz."