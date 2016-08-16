Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, mevcut turist akımını farklı ülkelere de yaymak istediklerini belirterek, "Japonya, Çin, Hindistan, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika şimdi hedef pazarlarımız arasında." dedi.

Bakan Avcı, Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk turizminin 2016 yılında sıkıntılı bir süreç yaşadığını, aynı zamanda 2016'nın bu sıkıntılardan pek çok ders çıkarılan bir yıl olduğunu bildirdi.

Turizmin canlanması amacıyla yeni pazarlara yönelmek için çalışmalar başlatıldığına işaret eden Avcı, "Türkiye'nin sadece belli ülkelere ve belli turizm ürünlerine yönelik ülke olmaktan çıkarılması ve sahip olduğu potansiyeli bütün dünyaya tanıtacak yeni bir turizm stratejisi geliştirmemiz gerektiğini öğrenmiş olduk." ifadesini kullandı.

Gelir seviyesi yüksek turistlerin kültür turizmine ilgi duyduğuna vurgu yapan Avcı, Kapadokya başta olmak üzere kültürel turizmin ön plana çıktığı bölgelerin tanıtımına ağırlık verileceğini belirtti.

Yurt dışında yaşayan gurbetçilere de çağrıda bulunan Avcı, "Tatillerini buralarda geçirsinler hem sılayı rahim yapsınlar hem iş arkadaşlarına burayı daha iyi tanıtsınlar." dedi.

Avcı, Türkiye'ye gelen turizm akımını farklı ülkelere yaymak istediklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde Rusya ve Almanya başta olmak üzere var olan turist akımımızı farklı ülkelere de yaymak durumundayız. Japonya, Çin, Hindistan, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika şimdi hedef pazarlarımız arasında. Daha çok üst gelir gruplarının ilgi duyduğu kültür turizm alanlarımızı daha iyi tanıtmamız, korumamız ve işletmemiz gerekiyor. Kapadokya bu kapsamda en öncelikli bölgelerimiz arasında. Vatandaşımızın da turist ağırlama konusunda belli hassasiyetleri mutlaka gözetmesi gerekiyor. Turistlere nasıl davranmamız gerektiği, turizmi daha ileri noktalara taşımak için nasıl davranmamız gerektiği konusunda hassas olmamız gerekiyor. Bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Gelsinler buraları görsünler, burada herkesin zamanına göre 1 günlük turlar da var, 12 günlük turlar da var. Burada çok zengin bir turizm potansiyeli var. İç ve dış turizm bakımından burası bir cazibe merkezi."