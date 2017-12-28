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Tunus, Türkiye'ye ihracatı artırmak istiyor

Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad el-İzari, Türkiye'ye ihracatı artırmak istediklerini ve Tunus'un Türk yatırımcılar için uygun bir atmosfer sunduğunu söyledi.

Tunus, Türkiye'ye ihracatı artırmak istiyor

Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad el-İzari, Türkiye'ye ihracatı artırmak istediklerini ve Tunus'un Türk yatırımcılar için uygun bir atmosfer sunduğunu söyledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:35
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Tunus, Türkiye'ye ihracatı artırmak istiyor
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Tunus Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ziyad el-İzari, Türkiye'ye ihracatı artırmak istediklerini ve Tunus'un Türk yatırımcılar için uygun bir atmosfer sunduğunu söyledi.

İzari, başkent Tunus'ta düzenlenen Tunus-Türkiye İş Forumu'nda, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar ve iş dünyasından temsilcilerle Tunus'a ziyaretinin çok doğru bir zamanda gerçekleştiğini belirten İzari, "İki ülke arasında derin ve dev bir potansiyel olduğunun farkındayız. Karşılıklı özel sektör yatırımlarının artırılması yönündeki siyasi arzu da ortada. Tunus ürünlerinin Türkiye piyasasına ihraç edilmesi için müthiş bir potansiyel var. Aynı zamanda, Türk şirketlerinin de Tunus'ta yatırım yapmaları için büyük bir potansiyel görüyoruz." dedi.

Tunus parlamentosunun iki ülke arasındaki ticaret hacminde Türkiye lehine farkı azaltmak amacıyla 2018'den itibaren serbest ticaret anlaşmasının dışında bazı Türk ürünlerine vergi uygulama kararı aldığını hatırlatan İzari, şunları söyledi:

"Bizler bu konunun çözülmesi için çalışıyoruz. Türkiye'den iki ülke arasındaki ticaret hacmindeki farkın giderilmesi için bizim özel sektörümüzün Türkiye piyasasına girebilmesi, ihracatının teşviki yönünde teminatlar aldık. Bizce Tunus'un Türkiye'ye ihracatının ilerletilmesi, bu konudaki sorunun en kısa sürede çözülmesi için izlenecek yol olacaktır."

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi

Tunuslu Bakan İzari, sadece ticaret hacmindeki farka değil "büyük resme" odaklanmak gerektiğini ve iki ülkenin potansiyelini ortaya koyarak bu farkı azaltabileceğini dile getirdi.

Bu çerçevede iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin önemini vurgulayan İzari, "Türkiye'de şubat ayında iki ülkenin başbakanlarının liderlik edeceği Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için hazırlık yapıyor, çalışıyoruz. Bu kapsamdaki konuların tartışılması için bu toplantı doğru ve uygun bir yer olacak. Hepimiz gelecek aylarda iki ülke için daha fazla ekonomik fırsat ortaya çıkarmış olmayı umuyoruz." diye konuştu.

Tunus hükümetinin kısa süre önce bir yatırım yasasını hayata geçirdiğine işaret eden İzari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında imzalanan "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"ya da değindi.

İzari, Tunus'un sahip olduğu "insan kaynağı, geniş yetenek havuzu, stratejik konumu, istikrar, hukuk üstünlüğü" gibi faktörlerin hepsinin Türk yatırımcılar için uygun atmosfer sunduğunu vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TunusZiyad El-İzari
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