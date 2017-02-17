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TÜMSİAD 5 bin istihdam hedefliyor

TÜMSİAD, istihdam seferberliği kapsamında ilk aşamada 5 bin istihdam hedeflediklerini açıkladı.

TÜMSİAD 5 bin istihdam hedefliyor

TÜMSİAD, istihdam seferberliği kapsamında ilk aşamada 5 bin istihdam hedeflediklerini açıkladı.

17 Şubat 2017 Cuma 14:33
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TÜMSİAD 5 bin istihdam hedefliyor

İSTANBUL

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, istihdam seferberliği kapsamında ilk aşamada 5 bin istihdam hedeflediklerini bildirdi.

TÜMSİAD açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli istihdam seferberliği çağrısı çerçevesinde İstanbul'da Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği adlı toplantı yapıldı.

Toplantıya katılan TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan, seferberlik kapsamında yapılacak tüm çalışmaların arkasında olduklarını belirterek, ilk aşamada 5 bin istihdam hedeflediklerini dile getirdi.

Doğan, TÜMSİAD'ın Türkiye genelindeki 12 bin üyesi için yürütecekleri faaliyetler kapsamında ekonominin güçlenmesi ve istihdamın artırılması için çalışmalar başlatacağını ifade etti.

Doğan, 81 ildeki temsilcilikleriyle birlikte farklı kampanyalar da başlattıklarını kaydetti. TÜMSİAD Şanlıurfa şubesinin İstanbullu bir yatırımcı ile başlattığı bir projeyle 500 kişinin istihdam edileceğini belirten Doğan, bu yeni yatırımla beraber Şanlıurfa'nın sahip olduğu 200 milyon TL'lik ihracat hacminin 5 milyar TL'ye çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı. Doğan, bu gibi çalışmaların bünyelerinde bulunan bütün KOBİ'lere örnek ve ilham kaynağı olduğunu dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TümsiadIstihdamHedef
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