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TÜLOMSAŞ ile ESOGÜ işbirliği

TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Avcı: “100 milyar avroluk dünya demiryolu araç pazarından ülkemize maksimum seviyede katma değer sağlamak istiyoruz''

TÜLOMSAŞ ile ESOGÜ işbirliği

TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Avcı: “100 milyar avroluk dünya demiryolu araç pazarından ülkemize maksimum seviyede katma değer sağlamak istiyoruz''

02 Haziran 2012 Cumartesi 13:33
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TÜLOMSAŞ ile ESOGÜ işbirliği

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürü Hayri Avcı, ''100 milyar avroluk dünya demiryolu araç pazarından ülkemize maksimum seviyede katma değer sağlamak istiyoruz'' dedi.
Avcı, TÜLOMSAŞ ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasından ESOGÜ Rektörlüğü'nde düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, TÜLOMSAŞ'ın demiryolu araç üretiminde lider firma ve dünya markası olduğunu belirterek, TÜLOMSAŞ'ın 6 farklı sektörde üretim yapabilecek bilgi birikimiyle kabiliyete sahip olduğunu kaydetti.
İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarındaki eksikliklerini ESOGÜ ile işbirliği yaparak gidermeyi planladıklarını ifade eden Avcı, şöyle konuştu:
''TÜLOMSAŞ'ı, aynı zamanda bir eğitim merkezi haline getirmek istiyoruz. TÜLOMSAŞ'ın nihai hedefi, Eskişehir ve bu bölgenin demiryolu araçları üretim merkezi olmasıdır. İnşallah bu konuda yaptığı tüm faaliyetleri 2023 yılına kadar tamamlayacaktır. Bu sayede gerekli olan test merkeziyle ilgili çalışmamızı 2008 yılında başlattık. Anadolu Üniversitesi bu projemizi Kalkınma Bakanlığı'ndan onaylattı. İnşallah Alpu ilçesine, 'Mükemmeliyet Merkezi' adı altında test merkezi kuruyoruz.''
''Ülkemize maksimum seviyede katma değer sağlamak istiyoruz''
Avcı, demiryolu alanındaki atılımların Eskişehir ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını anlatarak, şunları söyledi:
''100 milyar avroluk dünya demiryolu araç pazarından ülkemize maksimum seviyede katma değer sağlamak istiyoruz. Bu konuda yapacağımız çalışmalarda üniversitemizin vereceği destek çok önemli. Bizim için gerçekten güvenli bir liman. Burada üniversite sanayi işbirliğinin biraz üstüne geçiyoruz, sektör işbirliği haline getiriyoruz. Yani tamamlanmış bir sektör oluyor. Lokomotif, vagon, cer motoru, buji, tekerlek seti, tramvay setinin yanı sıra değişik bir sektörde daha çalışıyoruz ve bu konuda yakında güzel bir haber veririz.''
ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen de, TÜLOMSAŞ ile raylı sistemleri ilgilendiren Ar-Ge ve eğitim dahil tüm konularda işbirliği yapacaklarını bildirdi.
TÜLOMSAŞ ile teknolojik ve bilimsel işbirliği yaparak Eskişehir ve bölgesine katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen Gönen, ''Bu işbirliğinden elde edilen sinerji, birikim ve tecrübelerle öncelikle ülkemizde şu ana kadar kurulamayan demiryolu sektörünün oluşumu ve gelişimi için kaçınılmaz bir gereklilik olan teknoloji geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarına destek vermek amaçlarımız arasında yer alıyor. Öncelikle TCDD ve demiryolu sektörünün gereksinim duyduğu ürün, sistem ve hizmetler için yurt dışı bağımlılığını azaltmaya yönelik çalışmaları gerçekleştirmek de işbirliğimiz kapsamındadır'' diye konuştu. 
Prof. Dr. Gönen, raylı sistemler yüksek lisans programını da eğitime dahil ettiklerini, bu konuda TÜLOMSAŞ'ın birikimli personelinden yararlanmak istediklerini sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından Prof. Dr. Gönen ile Avcı, protokolü imzaladı.

Son Güncelleme: 02.06.2012 05:34
Anahtar Kelimeler:
TÜLOMSAŞ Ile ESOGÜ Işbirliği
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