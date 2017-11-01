Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110608
ALTIN
155.407
DOLAR
3.7903
STERLİN
5.0476
EURO
4.4210
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Biz "Sadece Sus"alım Aykut söylesin
Biz "Sadece Sus"alım Aykut söylesin
'Uni Butik'
'Uni Butik'
En çok kazanan tenisçi Federer
En çok kazanan tenisçi Federer
'Kestane, Türkiye'ye veda ediyor'
'Kestane, Türkiye'ye veda ediyor'
Flaş Haber
NEW YORK'TA KANLI SALDIRI
Kapat

Tüketim harcamalarının 4'te 1'i İstanbul'da

Türkiye’de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 25,5'i İstanbul’daki hanehalkları tarafından yapıldı.

Tüketim harcamalarının 4'te 1'i İstanbul'da

Türkiye’de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 25,5'i İstanbul’daki hanehalkları tarafından yapıldı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:08
0 Okunma
Tüketim harcamalarının 4'te 1'i İstanbul'da

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı hanehalkı tüketim harcaması(bölgesel) araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre, toplam tüketim harcamalarının en büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu.

Türkiye'de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 25,5'i İstanbul’da oturan hanehalkları tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul'u sırasıyla yüzde 14,3 ile Ege Bölgesi, yüzde 12 ile Akdeniz Bölgesi takip etti. Toplam hanehalkı tüketim harcamalarında en düşük payı yüzde 1,6 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Bu bölgeyi, yüzde 3 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi izledi.

Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 30,4 ile İstanbul, en düşük payı ayıran bölge ise yüzde 21,8 ile Doğu Karadeniz oldu.

Tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcaması payı en yüksek bölge yüzde 27,9 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük bölge ise yüzde 15,6 ile İstanbul oldu.

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 19,9 ile Akdeniz Bölgesi, en düşük payı ise yüzde 15,4 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi ayırdı.

Tüketim harcamaları içinde eğitime yüzde 3,4 ile en yüksek payı İstanbul ayırırken, Güneydoğu Anadolu bölgesinin yüzde 0,9 ile en düşük payı ayırdığı tespit edildi.

Sağlık harcamalarına en yüksek payı yüzde 2,4 ile İstanbul, en düşük payı ise yüzde 1,3 ile Kuzeydoğu Anadolu ile Ortadoğu Anadolu bölgeleri ayırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTüikHanehalkı Tüketim Harcaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
'Kestane, Türkiye'ye veda ediyor'
'Kestane, Türkiye'ye veda ediyor'
Ucuz et satışı başlıyor
Ucuz et satışı başlıyor
Zeybekci'den faiz indirimi önerisi
Zeybekci'den faiz indirimi önerisi
INVEST ISTANBUL Girişimcilerine Londra’da Büyük İlgi
INVEST ISTANBUL Girişimcilerine Londra’da Büyük İlgi
"Bursa Siyahı" kuyruğu
"Bursa Siyahı" kuyruğu
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Eylülde 564 yatırım teşvik belgesi verildi
Eylülde 564 yatırım teşvik belgesi verildi
Türk çayında özel sektör ilki başardı
Türk çayında özel sektör ilki başardı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ