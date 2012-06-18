Tüketicinin güveni arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi'nin 2012 yılı Mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi, Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında arttı. Nisan ayında 91,1 olan endeks, Mayıs ayında 92,1 değerine çıktı.

Satın alma gücünde; Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla mevcut dönemin 6 ay öncesine göre yüzde 1,7, gelecek 6 aylık dönem için de yüzde 0,7 artış görüldü.

Katılımcıların gelecek 3 aydaki genel ekonomik duruma ilişkin beklentileri yüzde 1,4 iyileşirken, iş bulma olanaklarının ise gelecek 6 aylık dönemde yüzde 0,3 artması bekleniyor.



