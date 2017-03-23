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Tüketici güven endeksi 3,2 artış gösterdi

Tüketici güven endeksi, martta geçen aya göre yüzde 3,2 artış gösterdi.

Tüketici güven endeksi 3,2 artış gösterdi

Tüketici güven endeksi, martta geçen aya göre yüzde 3,2 artış gösterdi.

23 Mart 2017 Perşembe 10:24
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Tüketici güven endeksi 3,2 artış gösterdi

ANKARA

Tüketici güven endeksi, martta geçen aya göre yüzde 3,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, martta geçen aya göre yüzde 3,2 artış kaydetti. Buna göre, şubata 65,7 olan endeks değeri bu ay 67,8 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 2,1 artışla 87,8'e yükseldi. Bu artış gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi bu dönemde yüzde 5,8 artarak 88'den, 93,2'ye çıktı. Söz konusu artış gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi de bu dönemde yüzde 3,7 yükselerek martta 70,4 oldu. Bu durum, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı. Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 5,6 azaldı. Şubatta 21 olan endeks, mart ayında 19,9 değerine düştü. Bu azalış, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tüketici Güven Endeksi
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