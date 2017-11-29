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TÜİK'ten okullara mobilya yardımı

TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü, geçen yıl hayata geçirdiği "TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor" projesi kapsamında İstanbul'daki bazı okullara mobilya hibe etti.

TÜİK'ten okullara mobilya yardımı

TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğü, geçen yıl hayata geçirdiği "TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor" projesi kapsamında İstanbul'daki bazı okullara mobilya hibe etti.

29 Kasım 2017 Çarşamba 10:44
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TÜİK'ten okullara mobilya yardımı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü, geçen yıl başlattığı "TÜİK Kapılarını Öğrencilere Açıyor" projesi kapsamında şehirdeki çeşitli okullara mobilya yardımında bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında İstanbul'un çeşitli semtlerinde bulunan ve mobilya ihtiyacı olan 9 farklı okula çalışma masasından evrak dolabına, toplantı masasından konferans salonu koltuğuna kadar 34 farklı kalemden oluşan toplam 759 adet mobilya hibe edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp, proje çerçevesinde daha önce şehrin muhtelif yerlerinde bulunan okullara bilgisayar hediye ettiklerini anımsatarak, binlerce öğrenciyi misafir ederek kurumu tanıttıklarını bildirdi.

Bu yıl da ihtiyacı olan okullara kurumlarında ihtiyaç fazlası olan mobilyaları hibe ettiklerini aktaran Gökalp, "Böylece hem okullarımızın taleplerini karşılayarak geleceğimizin teminatı yavrularımızın eğitim ve öğretim hayatlarına katkıda bulunduk hem de kamu kaynaklarının verimli kullanılması noktasında güzel bir örnek oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Gökalp, projenin gelecek dönemde de devam edeceğini ve kurum olarak daha fazla öğrenciye TÜİK çalışmalarını tanıtarak toplumda istatistik bilincini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTüikTÜİK İstanbul Bölge Müdürüİsmail GökalpOkullara Mobilya Yardımı
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