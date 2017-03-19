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Tüfenkci'den bankalara yaptırım uyarısı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, kredi yapılandırmaya ilişkin, "Bankalar boyutunda birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Bankalar Birliği'yle konuştuk, eğer bunu düzeltmezlerse bu yaptırıma da dönüşebilir." dedi.

Tüfenkci'den bankalara yaptırım uyarısı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, kredi yapılandırmaya ilişkin, "Bankalar boyutunda birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Bankalar Birliği'yle konuştuk, eğer bunu düzeltmezlerse bu yaptırıma da dönüşebilir." dedi.

19 Mart 2017 Pazar 19:51
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Tüfenkci'den bankalara yaptırım uyarısı

İSTANBUL - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (İSTESOB) ziyaret ederek, burada Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için esnafa sağlanan imkanlarla ilgili bilgiler verdi.

Esnafın toplumun belkemiği olduğunu belirten Tüfenkci, esnafın yüzü güldüğünde kendilerinin de mutlu olduğunu ifade etti.

Tüfenkci, esnafa sunulan kredi yapılandırma ve faizsiz kredi desteklerine ilişkin bazı bankaların tutumunu eleştirerek, "Özellikle bankalar boyutunda birtakım sıkıntılar yaşanıyor, bunun da farkındayız ve bir kez daha bankaları uyardık. Biz bunu Bankalar Birliği'yle konuştuk, eğer kısa zamanda bunu düzeltmezlerse bu yaptırıma da dönüşebilir." dedi.

"Esnaf, desteklerden yeterince haberdar değil"

Çırakların SSK'sının karşılanmasından tutun da 3'te 2 ücretine kadar birtakım desteklerin verildiğine dikkati çeken Tüfenkci, esnafın bu desteklerden yeterince haberdar olmadığını söyledi. 

Tüfenkci şunları kaydetti:

"Herhangi bir esnafımız ya da ustamızın 'ben bu mesleği öğreteceğim' diye yanına almış olduğu çırak, kalfa veya ustanın ücretini bir yıl süreyle devlet olarak biz karşılıyoruz. SSK'sı da dahil. Onu tekrar 5 yıl boyunca yanında istihdam ederse bu sefer SSK ücretinin yüzde 50'sini biz karşılıyoruz. 

Bakan Tüfenkci, "Çarşı-pazardaki esnafın ortak talebi, 'artık torunlarımız bizim çektiklerimizi çekmesin'. İnşallah referandumdan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bunları gerçekleştirmiş olacağız." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TüfenkciÖnce Vatan GazetesiBankalarYaptırım
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