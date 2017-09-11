Tüfenkci, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017 yılının ilk iki çeyreğinde ekonominin yüzde 5'in üzerinde büyümesinin Türkiye ekonomisindeki sıçramanın işaret fişeği olarak nitelendirilebileceğini vurgulayarak, "Gizli ve açık bir şekilde Türkiye'nin önünü kesme çabalarına rağmen hükümet istikrar ve güven ortamını sürdürme gayretinden ödün vermedi. Üçüncü çeyrekte baz etkisiyle de yüzde 7'lere yaklaşan bir büyümeyi inşallah Türkiye olarak yakalayacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'yi bölgesinde parlayan yıldız haline getirmek için mali disiplinden taviz vermeden, güçlü bir şekilde büyütmeye devam edeceklerini belirten Tüfenkci, Türkiye ekonomisinin 2009 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkileyen ekonomik krizden toparlanma sürecini gayet başarıyla yürüttüğünü aktardı.

Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 2017 yılının bir "sıçrama yılı" olarak belirlendiğine dikkati çekerek, "2017 yılının ilk iki çeyreğinde ekonomimizin yüzde 5'in üzerinde büyümesi Türkiye ekonomisindeki sıçramanın işaret fişeği olarak nitelendirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kesintisiz büyüme başarısının 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle bir çeyreklik kesintiye uğradığına işaret eden Tüfenkci, ekonominin 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 oranında daralsa da takip eden dönemde hemen toparlanmayı başardığını ve 2016 yılının son çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdüğünü hatırlattı.

Tüfenkci, sanayi sektöründeki yüzde 6,3 büyümeyi, ihracattaki yüzde 10,5'lik ve özel tüketim nihai harcamalarındaki yüzde 3,2'lik artışı, ikinci çeyrekteki büyümeyi destekleyen unsurlar olarak belirterek, şunları kaydetti:

"2017 yılının ikinci çeyreği itibarıyla iç talep, büyüme oranına 1,3 puanlık katkı sağlarken yatırımlar ise 2,9 puanlık katkı ile büyüme performansımızın belirleyicisi olmuştur. İkinci çeyrekte net ihracat ise büyüme üzerinde 1,7 puanlık katkı sağlamıştır. Gizli ve açık bir şekilde Türkiye'nin önünü kesme çabalarına rağmen hükümet istikrar ve güven ortamını sürdürme gayretinden ödün vermedi. Üçüncü çeyrekte baz etkisiyle de yüzde 7'lere yaklaşan bir büyümeyi inşallah Türkiye olarak yakalayacağız ve yıl sonu ortalamasında Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz 4,4'ün üzerinde bir büyüme oranını yakalayacağız. Türkiye'nin büyüme karnesinde kırık görmeyi hayal edenleri de böylece hayal kırıklığına uğratacağız."