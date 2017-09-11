Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109622
ALTIN
145.859
DOLAR
3.4024
STERLİN
4.4886
EURO
4.0750
Milli okçulardan 5 madalya
Milli okçulardan 5 madalya
'YGS' müjdesi
'YGS' müjdesi
Okula uyum haftası başladı
Okula uyum haftası başladı
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor
Göztepe Süper Lig'e ısınıyor
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı

Tüfenkci, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "2017 yılının ilk iki çeyreğinde ekonominin yüzde 5'in üzerinde büyümesi Türkiye ekonomisindeki sıçramanın işaret fişeği olarak nitelendirilebilir" dedi.

Tüfenkci, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "2017 yılının ilk iki çeyreğinde ekonominin yüzde 5'in üzerinde büyümesi Türkiye ekonomisindeki sıçramanın işaret fişeği olarak nitelendirilebilir" dedi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 16:52
0 Okunma
Tüfenkci, büyüme rakamlarını değerlendirdi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 2017 yılının ilk iki çeyreğinde ekonominin yüzde 5'in üzerinde büyümesinin Türkiye ekonomisindeki sıçramanın işaret fişeği olarak nitelendirilebileceğini vurgulayarak, "Gizli ve açık bir şekilde Türkiye'nin önünü kesme çabalarına rağmen hükümet istikrar ve güven ortamını sürdürme gayretinden ödün vermedi. Üçüncü çeyrekte baz etkisiyle de yüzde 7'lere yaklaşan bir büyümeyi inşallah Türkiye olarak yakalayacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'yi bölgesinde parlayan yıldız haline getirmek için mali disiplinden taviz vermeden, güçlü bir şekilde büyütmeye devam edeceklerini belirten Tüfenkci, Türkiye ekonomisinin 2009 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkileyen ekonomik krizden toparlanma sürecini gayet başarıyla yürüttüğünü aktardı.

Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 2017 yılının bir "sıçrama yılı" olarak belirlendiğine dikkati çekerek, "2017 yılının ilk iki çeyreğinde ekonomimizin yüzde 5'in üzerinde büyümesi Türkiye ekonomisindeki sıçramanın işaret fişeği olarak nitelendirilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kesintisiz büyüme başarısının 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle bir çeyreklik kesintiye uğradığına işaret eden Tüfenkci, ekonominin 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 oranında daralsa da takip eden dönemde hemen toparlanmayı başardığını ve 2016 yılının son çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdüğünü hatırlattı.

Tüfenkci, sanayi sektöründeki yüzde 6,3 büyümeyi, ihracattaki yüzde 10,5'lik ve özel tüketim nihai harcamalarındaki yüzde 3,2'lik artışı, ikinci çeyrekteki büyümeyi destekleyen unsurlar olarak belirterek, şunları kaydetti:

"2017 yılının ikinci çeyreği itibarıyla iç talep, büyüme oranına 1,3 puanlık katkı sağlarken yatırımlar ise 2,9 puanlık katkı ile büyüme performansımızın belirleyicisi olmuştur. İkinci çeyrekte net ihracat ise büyüme üzerinde 1,7 puanlık katkı sağlamıştır. Gizli ve açık bir şekilde Türkiye'nin önünü kesme çabalarına rağmen hükümet istikrar ve güven ortamını sürdürme gayretinden ödün vermedi. Üçüncü çeyrekte baz etkisiyle de yüzde 7'lere yaklaşan bir büyümeyi inşallah Türkiye olarak yakalayacağız ve yıl sonu ortalamasında Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz 4,4'ün üzerinde bir büyüme oranını yakalayacağız. Türkiye'nin büyüme karnesinde kırık görmeyi hayal edenleri de böylece hayal kırıklığına uğratacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Dengeli büyüme ekonominin sağlamlığını gösteriyor'
'Dengeli büyüme ekonominin sağlamlığını gösteriyor'
'Adnan Menderes'in emanetinde' çarklar yeniden dönecek
'Adnan Menderes'in emanetinde' çarklar yeniden dönecek
"Büyüme rakamı tatmin edici"
"Büyüme rakamı tatmin edici"
"Büyüme 2017 hedeflerinin üzerinde olacak"
"Büyüme 2017 hedeflerinin üzerinde olacak"
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı
Dolar/TL haftaya düşüşle başladı
Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü
Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü
KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 Çağrısı başvuruları başlıyor
KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 Çağrısı başvuruları başlıyor
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Türk yumurtası 19 ülkeye ihraç edildi
Türk yumurtası 19 ülkeye ihraç edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ