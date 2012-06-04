TÜFE geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayında Tüketici Fiyatları Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,21 oranında gerilediğini, Üretici Fiyatları Endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,53 oranında arttığını açıkladı. Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 8,28, ÜFE'de yüzde 8,06 artış gösterdi.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) güne düşüşle başladı.İMKB 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe önceki kapanışa göre 376,70 puanlık düşüşle 55.191,67 puan seviyesinden başladı. İMKB'de hisse senetleri ortalama yüzde 0,68 oranında değer kaybetti.

