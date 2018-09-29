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TSE belgelerinde yüzde 25 indirim

TSE Başkanı Şahin, "31 Aralık 2019'a kadar mevcut ücret tarifesinde herhangi bir artış yapmaksızın belgelendirme faaliyetlerini yüzde 25 indirimli uygulama kararı aldık." dedi.

TSE belgelerinde yüzde 25 indirim

TSE Başkanı Şahin, "31 Aralık 2019'a kadar mevcut ücret tarifesinde herhangi bir artış yapmaksızın belgelendirme faaliyetlerini yüzde 25 indirimli uygulama kararı aldık." dedi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:22
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TSE belgelerinde yüzde 25 indirim

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "31 Aralık 2019'a kadar mevcut ücret tarifesinde herhangi bir artış yapmaksızın belgelendirme faaliyetlerini yüzde 25 indirimli uygulama kararı aldık." dedi.

Şahin,Türkiye'nin son dönemde karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırıların olumsuz etkilerinden kurtulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen çalışmalarda TSE olarak görev üstlendiklerini söyledi.

Bakanlığın, sanayicilere ve iş dünyasına destek için çeşitli kararları hayata geçirdiğini anımsatan Şahin, "Biz de enstitü olarak bu çalışmalara kendi faaliyetlerimiz çerçevesinde katkı koyduk. TSE olarak, 31 Aralık 2019'a kadar mevcut ücret tarifesinde herhangi bir artış yapmaksızın belgelendirme faaliyetlerini yüzde 25 indirimli uygulama kararı aldık. Bu, enstitünün gelirlerinden yaklaşık 74 milyon lira civarında bir gelirden vazgeçmek demek ve sanayicimize bu miktarda destek olacağız." diye konuştu.

TSE alacaklarına yapılandırma

Şahin, TSE'nin hizmetleri karşılığı birikimli olarak önemli bir miktara ulaşan piyasadaki alacaklarının yeniden yapılandırılması konusunda da bir düzenleme hazırlığında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sanıyorum TBMM'nin açılmasıyla birlikte bu konudaki yasa çalışmasını da Meclise intikal ettireceğiz ve yıl sonuna kadar bu konuda bir düzenleme yapılmış olacak. Böylece bakanlığımızın şemsiyesi altındaki kuruluşların ve merkez teşkilatının reel sektörü desteklemek adına aldığı tedbirlerin içine TSE olarak da bir katkı sağlamış olacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Standardları EnstitüsüTSE
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