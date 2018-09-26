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TSB'den işverenlere otomatik katılımda yükümlülük hatırlatması

TSB'den yapılan açıklamada, "İşverenlerin mevzuat kapsamındaki çalışanlarını Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil etme ve katkı payı ödemelerini çalışanlarının maaşlarından keserek emeklilik şirketine iletme yükümlülükleri bulunuyor." denildi.

TSB'den işverenlere otomatik katılımda yükümlülük hatırlatması

TSB'den yapılan açıklamada, "İşverenlerin mevzuat kapsamındaki çalışanlarını Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil etme ve katkı payı ödemelerini çalışanlarının maaşlarından keserek emeklilik şirketine iletme yükümlülükleri bulunuyor." denildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:21
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TSB'den işverenlere otomatik katılımda yükümlülük hatırlatması

Türkiye Sigorta Birliği'nce (TSB), özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin mevzuat kapsamındaki çalışanlarını Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil etme ve katkı payı ödemelerini çalışanlarının maaşlarından keserek emeklilik şirketine iletme yükümlülüklerinin bulunduğu belirtildi.

TSB'den yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2018 itibarıyla 10-49 arasında çalışan sayısı olan iş yerlerinin otomatik katılım uygulaması ile BES'e girmeleri gerektiği, çalışanlarını otomatik katılım kapsamında sisteme dahil etme yükümlülüğünün işverenlerde olduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda işverenlerin cezai müeyyide ile karşı karşıya kalacağı bildirildi.

1 Ocak 2017’de başlayan otomatik katılım uygulamasına sırasıyla 1.000 ve üzeri, 250-999, 100-249, 50-99 çalışanı olan iş yerlerinin, belirlenen takvime göre kademeli olarak çalışanlarını sisteme dahil ettiği anımsatılan açıklamada, kademeli geçişte en son temmuz ayı itibarıyla çalışan sayısının 10 ila 49 arasında olan iş yerlerinin dahil edilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin mevzuat kapsamındaki çalışanlarını BES'e dahil etme ve katkı payı ödemelerini çalışanlarının maaşlarından keserek emeklilik şirketine iletme yükümlülüklerinin bulunduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bunun için işverenlerin öncelikle bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi akdetmeleri gerekiyor. Emeklilik şirketleri, süreç konusunda son derece deneyimliler ve işverenlere her türlü kolaylığı sağlayan altyapıları hazırlamış durumdalar. Henüz sisteme dahil olmayan işverenler, bir emeklilik şirketine başvurarak yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi alabilirler. İşverenler, kapsamda olup olmadıklarını en son SGK’ya yaptıkları bildirimdeki çalışan sayısına göre tespit edebilirler. Özellikle çalışan sayısı 10 ila 49 arasında çalışanı olan iş yerleri segmentinde otomatik katılıma ilişkin farkındalık oldukça düşük. Çoğu işveren ve çalışan, sisteme dahil olunması gerektiğinin farkında değil. Gerek çalışanlarının hak kaybına yol açmamak gerek mevzuata göre parasal müeyyideleri olduğundan işverenlerin, duyarlı olmaları önem taşıyor." 

"Her bir ihlal için 100 TL idari para cezası söz konusu"

Açıklamada, yürürlükteki mevzuat kapsamında işverenlerin çalışanlarını sisteme dahil etmelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin denetimi yetkisinin Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nda olduğu belirtilerek, "Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na göre, işverenin yükümlülükleri her bir çalışan ve işlem bazında değerlendiriliyor. İşverenlerin, bu kapsamda emeklilik sözleşmesi akdederek çalışanlarını sisteme dahil etmesi, katkı payını doğru bir şekilde çalışanın maaşından keserek emeklilik şirketine zamanında ve tam olarak yatırması gerekiyor. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler için yaptıkları her bir ihlal için 100 TL idari para cezası söz konusu." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSBBireysel Emeklilik SistemiBES
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