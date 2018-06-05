Trakya'dan nisanda 95 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan nisan ihracat rakamlarına göre, Trakya bölgesinden yaklaşık 95 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya bölgesinin sanayi, tarım, turizm sektörleri ile her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi.

Tekirdağ'ın Trakya bölgesinin sanayi lokomotifi olduğunu ve ihracatının diğer illerle arttığını belirten Şahin, "Nisan ayında, Tekirdağ'dan 81 milyon dolar, Edirne'den 5,1 milyon dolar, Kırklareli'nden ise 9 milyon dolarlık ihracat yapıldı." diye konuştu.

Şahin, bölgeden daha çok Avrupa ülkelerine ihracat yapıldığını ifade ederek, "Tekirdağ'ın nisan ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke Almanya olmuştur. Edirne ilinin en çok ihracat yaptığı ülkenin Bulgaristan olduğunu görüyoruz. Bulgaristan'ı Libya, Tayland, Arnavutluk ve Angola takip etmiştir. Kırklareli'nin nisan ayı itibarıyla en çok ihracat yaptığı ülke ise Polonya olmuştur. Polonya'yı Yemen, Bulgaristan, Almanya ve Benin takip etmiştir." bilgisini verdi.

"Tekirdağ'dan nisan ayında 81 milyon dolar ihracat yaptı"

Mahmut Şahin, Tekirdağ'ın artan ihracat kalemlerindeki en büyük payı sanayinin oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İhracatın yüzde 95'i sanayilerimizde üretilen ürünlerden oluşmakta. Tekirdağ'dan nisan ayında 81 milyon dolar ihracat yapıldı. Aslında bu sayı daha fazla ama ilimizde bulunan bazı fabrikaların genel merkezleri İstanbul'da olduğundan dolayı ihracatın yapıldığı merkez, faturanın kesildiği yer İstanbul olduğu için her şey orada yapılıyormuş gibi görünüyor. Bu sayılarda Tekirdağ'a eklendiğinde ihracat miktarı 10 kat artıyor. Tekirdağ'da daha çok Avrupa ülkelerine ihracat yapıldı. Tarım ve tarım makineleri benzeri ürünlerin Kuzey Afrika ülkelerine gönderildiğini görüyoruz. Ayrıca sınırımızda bulunan Bulgaristan ve Yunanistan'a da farklı ürünler gönderildi."