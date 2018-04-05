Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
115308
ALTIN
171.898
DOLAR
4.0306
STERLİN
5.6495
EURO
4.9419
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi' eğitimi
Yurtta kalan öğrencilere 'evlilik öncesi'...
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa...
Bu hafta 9 film vizyona girecek
Bu hafta 9 film vizyona...
Rahim ağzı kanseri 2 dakikada bir can alıyor
Rahim ağzı kanseri 2 dakikada...
Vasiyetname sorgulama 300 bine yaklaştı
Vasiyetname sorgulama 300 bine yaklaştı

Traktör sayısında Manisa liderliğini korudu

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Traktör sayısında birinciliğini koruyan Manisa 87 bin 535 adede ulaştı." dedi.

Traktör sayısında Manisa liderliğini korudu

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Traktör sayısında birinciliğini koruyan Manisa 87 bin 535 adede ulaştı." dedi.

05 Nisan 2018 Perşembe 12:04
0 Okunma
Traktör sayısında Manisa liderliğini korudu

ANKARA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktartraktör sayısında Manisa'nın ilk sıradaki yerini koruduğunu belirterek, "Traktör sayısında 87 bin 535 adetle Manisa birinci, 87 bin 132 adetle Konya ikinci sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, şubat ayı itibarıyla traktör sayılarını değerlendirdi.

Şubat ayı itibarıyla 87 bin 535 traktör sayısına ulaşan Manisa'nın ilk sırada, Konya'nın 87 bin 132 traktörle ikinci sırada yer aldığını aktaran Bayraktar, bu illeri 64 bin 354 traktörle İzmir'in, 63 bin 367 traktörle Bursa'nın, 62 bin 750 traktörle Balıkesir'in, 54 bin 667 traktörle Ankara'nın, 51 bin 952 traktörle Adana'nın, 51 bin 105 traktörle Samsun'un, 50 bin 308 traktörle Denizli'nin, 47 bin 175 traktörle Antalya'nın izlediğini bildirdi.

Bayraktar, tarımda kullanılan en önemli iş makinesi olan traktörde sayının şubat ayı itibarıyla 4 bin 363 artışla 1 milyon 842 bin 663'ten 1 milyon 847 bin 26'ya ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Manisa, aylık ve yıllık traktör sayısı artışında da ilk sırada yer aldı. Manisa'da traktör sayısı aylıkta 306, yıllıkta 3 bin 375 adet arttı. Aylık traktör sayısı artışında İzmir 249 adetle ikinci, Aydın 212 adetle üçüncü, Konya 188 adetle dördüncü, Gaziantep 163 adetle beşinci, Muğla 152 adetle altıncı, Antalya ve Balıkesir 145'er adetle yedinci ve sekizinci, Ankara 144 ile dokuzuncu, Şanlıurfa 120 ile onuncu, Bursa 104 ile on birinci oldu. Yıllık artışta Manisa'yı, 3 bin 192 adetle Konya, 2 bin 698 ile İzmir, 2 bin 540 ile Aydın, 2 bin 206 ile Ankara, 2 bin 194 ile Bursa, 2 bin 157 ile Gaziantep, 2 bin 39 ile Denizli, bin 872 ile Antalya, bin 802 traktörle Sakarya izledi."

AA

Anahtar Kelimeler:
Traktör SayısıManisaLiderlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 yılı Türk turizminin altın yılı olacak
2018 yılı Türk turizminin altın yılı olacak
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 44 ayın zirvesinde
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 44 ayın zirvesinde
'Türkiye hormonlu değil, sağlıklı büyüyor'
'Türkiye hormonlu değil, sağlıklı büyüyor'
Türkiye ile Ukrayna yeni uçuşlar için anlaştı
Türkiye ile Ukrayna yeni uçuşlar için anlaştı
Türkiye'yi nükleer enerji konusunda destekliyoruz
Türkiye'yi nükleer enerji konusunda destekliyoruz
HGS'de abone sayısı 11,27 milyona yükseldi
HGS'de abone sayısı 11,27 milyona yükseldi
Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanlığı’na Necat Altın Atandı
Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanlığı’na Necat Altın Atandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Palandöken, “Yerel Ürünlerin Tanıtımı Turizme İvme Kazandırır”
Palandöken, “Yerel Ürünlerin Tanıtımı Turizme İvme Kazandırır”

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ