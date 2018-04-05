Traktör sayısında Manisa liderliğini korudu

ANKARA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında Manisa'nın ilk sıradaki yerini koruduğunu belirterek, "Traktör sayısında 87 bin 535 adetle Manisa birinci, 87 bin 132 adetle Konya ikinci sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, şubat ayı itibarıyla traktör sayılarını değerlendirdi.

Şubat ayı itibarıyla 87 bin 535 traktör sayısına ulaşan Manisa'nın ilk sırada, Konya'nın 87 bin 132 traktörle ikinci sırada yer aldığını aktaran Bayraktar, bu illeri 64 bin 354 traktörle İzmir'in, 63 bin 367 traktörle Bursa'nın, 62 bin 750 traktörle Balıkesir'in, 54 bin 667 traktörle Ankara'nın, 51 bin 952 traktörle Adana'nın, 51 bin 105 traktörle Samsun'un, 50 bin 308 traktörle Denizli'nin, 47 bin 175 traktörle Antalya'nın izlediğini bildirdi.

Bayraktar, tarımda kullanılan en önemli iş makinesi olan traktörde sayının şubat ayı itibarıyla 4 bin 363 artışla 1 milyon 842 bin 663'ten 1 milyon 847 bin 26'ya ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Manisa, aylık ve yıllık traktör sayısı artışında da ilk sırada yer aldı. Manisa'da traktör sayısı aylıkta 306, yıllıkta 3 bin 375 adet arttı. Aylık traktör sayısı artışında İzmir 249 adetle ikinci, Aydın 212 adetle üçüncü, Konya 188 adetle dördüncü, Gaziantep 163 adetle beşinci, Muğla 152 adetle altıncı, Antalya ve Balıkesir 145'er adetle yedinci ve sekizinci, Ankara 144 ile dokuzuncu, Şanlıurfa 120 ile onuncu, Bursa 104 ile on birinci oldu. Yıllık artışta Manisa'yı, 3 bin 192 adetle Konya, 2 bin 698 ile İzmir, 2 bin 540 ile Aydın, 2 bin 206 ile Ankara, 2 bin 194 ile Bursa, 2 bin 157 ile Gaziantep, 2 bin 39 ile Denizli, bin 872 ile Antalya, bin 802 traktörle Sakarya izledi."