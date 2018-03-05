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Traktör sayısında lider il

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Traktör sayısında liderliğini koruyan Manisa 87 bin 229 adede ulaştı." dedi.

Traktör sayısında lider il

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Traktör sayısında liderliğini koruyan Manisa 87 bin 229 adede ulaştı." dedi.

05 Mart 2018 Pazartesi 11:36
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Traktör sayısında lider il

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktartraktör sayısında, lider Manisa’nın 87 bin adedi aştığını belirterek, “Traktör sayısında 87 bin 229’a ulaşan Manisa ilk sırada, Konya 86 bin 944 traktörle ikinci sırada yer aldı.” ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, ocak ayı traktör sayılarını değerlendirdi.

Traktör sayısında 87 bin 229’a ulaşan Manisa'nın ilk sırada, Konya'nın da 86 bin 944 traktörle ikinci sırada yer aldığını aktaran Bayraktar, bu illeri, 64 bin 105 traktörle İzmir, 63 bin 263 traktörle Bursa, 62 bin 605 traktörle Balıkesir, 54 bin 523 traktörle Ankara, 51 bin 853 traktörle Adana, 51 bin 24 traktörle Samsun'un izlediğini belirtti.

Tarımda kullanılan en önemli iş makinesi olan traktör sayısının ocak ayı itibarıyla 4 bin 441 adet artışla 1 milyon 842 bin 663’e ulaştığını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Manisa, aylık ve yıllık traktör sayısı artışında da ilk sırada yer aldı. Manisa’da traktör sayısı aylıkta 244, yıllıkta 3 bin 359 adet arttı. Aylık traktör sayısı artışında Konya 201 adetle ikinci, İzmir 171 adetle üçüncü, Aydın 169 adetle dördüncü, Gaziantep 164 adetle beşinci, Ankara 143 adetle altıncı, Samsun 137 adetle yedinci, Şanlıurfa 129 adetle sekizinci, Muğla 123 adetle dokuzuncu, Bursa 120 adetle onuncu oldu. Yıllık artışta Manisa’yı, 3 bin 190 adetle Konya, 2 bin 646 ile İzmir, 2 bin 501 ile Aydın, 2 bin 278 ile Gaziantep, 2 bin 235 ile Bursa, 2 bin 187 ile Ankara, 2 bin 108 ile Denizli, bin 842 ile Antalya, bin 816 ile Sakarya izledi."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ziraat Odaları BirliğiTraktör Sayısışemsi BayraktarManisa
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