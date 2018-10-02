Trafikteki taşıt sayısı 551 bin 713 arttı

ANKARA

Türkiye'de ocak-ağustos döneminde 697 bin 230 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 145 bin 517 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 551 bin 713 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 21 milyon 863 bin 854'ten 22 milyon 770 bin 658'e yükseldi. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustosta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 63 bin 752 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 57,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 24,3 ile motosiklet, yüzde 10,6 ile kamyonet, yüzde 4,4 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 34 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 34,4, minibüste yüzde 30, otobüste yüzde 12,4, kamyonette yüzde 46,2, kamyonda yüzde 41,1, motosiklette yüzde 26,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33,9, traktörlerde yüzde 29,4 olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 40,9 azalış görüldü. Bu azalış otomobilde yüzde 41,8, minibüste yüzde 65,5, otobüste yüzde 60,8, kamyonette yüzde 61,4, kamyonda yüzde 56,7, motosiklette yüzde 12,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 70,8, traktörde ise yüzde 38,5 olarak gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde 697 bin 230 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 145 bin 517 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 551 bin 713 arttı.

Devri yapılan araçlar

Ağustosta devri yapılan toplam 600 bin 922 taşıt içinde otomobil yüzde 71,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,2 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile motosiklet, yüzde 2,7 ile traktör takip etti. Ağustosta devri yapılan taşıtların yüzde 4,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 352 bin 497 otomobilin yüzde 37,9'u LPG, yüzde 36,5'i dizel, yüzde 25,2'si benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.