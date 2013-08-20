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Trafikteki motorlu taşıt sayısı arttı

Haziran ayı sonu itibariyle trafikteki toplam taşıt sayısı, 28 bin 945 adet artarak 17 milyon 469 bin 93 adet oldu.

Trafikteki motorlu taşıt sayısı arttı

Haziran ayı sonu itibariyle trafikteki toplam taşıt sayısı, 28 bin 945 adet artarak 17 milyon 469 bin 93 adet oldu.

20 Ağustos 2013 Salı 11:08
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Trafikteki motorlu taşıt sayısı arttı
ANKARA

Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 58,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,3 azaldı. Haziran ayı sonu itibariyle trafikteki toplam taşıt sayısı, 28 bin 945 adet artarak 17 milyon 469 bin 93 adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılı Haziran ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda trafiğe kaydı yapılan toplam 56 bin 464 taşıt içinde, yüzde 50,1 pay ile otomobil ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 26 ile motosiklet, yüzde 11,8 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile traktör takip etti. Haziran ayında trafiğe kaydolan taşıtların yüzde 6,5'ini minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yılın ilk 6 ayında taşıt sayısı 435 bin 680 arttı

Yılın ilk 6 ayında trafikteki toplam taşıt sayısı, 435 bin 680 artarak 17 milyon 469 bin 93 oldu.

Trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 58,6 azaldı. Bu düşüş, otomobilde yüzde 62,9, minibüste yüzde 60, otobüste yüzde 53,4, kamyonette yüzde 65,8, kamyonda yüzde 59,5, motosiklette yüzde 45,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 42,5, traktörde yüzde 43,9 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan motorlu taşıt sayısı yüzde 29,3 azaldı. Söz konusu azalış otomobilde yüzde 26, minibüste yüzde 41,1, otobüste yüzde 13,5, kamyonette yüzde 46,7, kamyonda yüzde 46,4, motosiklette yüzde 23,4, traktörde yüzde 30,8 olurken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 514,6 artış oldu.

Ocak-haziran döneminde 564 bin 486 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 128 bin 806 taşıtın ise kaydı silindi. Böylece trafikteki taşıt sayısındaki artış 435 bin 680 oldu.

Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 17 milyon 469 bin 93 taşıtın, yüzde 51,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 15,3'ünü motosiklet, yüzde 8,8'ini traktör, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 1,4'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

En fazla devri yapılan taşıt otomobil

Söz konusu ayda toplam 392 bin 364 taşıtın devri yapıldı. Bu taşıtlar içinde yüzde 65,7 ile otomobil ilk sırada yer alırken, otomobili yüzde 16,7 ile kamyonet, yüzde 7,1 ile motosiklet, yüzde 3,4 ile kamyon izledi.

Aynı ayda devri yapılan taşıtların yüzde 7,1'ini ise minibüs, otobüs, özel amaçlı taşıtlar ve traktör oluşturdu.

Otomobillerin yüzde 41,4'ü LPG'li

Otomobillerde kullanılan yakıt türleri açısından değerlendirildiğinde 8 milyon 953 bin 385 otomobilin yüzde 41,4'ünde LPG, yüzde 32,4'ünde benzin, yüzde 25,6'sında dizel yakıt kullanıldığı belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,5 oldu.

Markalara göre dağılım

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan 28 bin 264 otomobilin yüzde 16'sını Renault, yüzde 14,3'ünü Volkswagen, yüzde 8,6'sını Fiat, yüzde 7,4'ünü Ford, yüzde 7,2'sini Opel, yüzde 6'sını Hyundai, yüzde 4,7'sini Dacia, yüzde 4,6'sını Toyota, yüzde 4,1'ini Mercedes-Benz, yüzde 2,8'ini BMW, yüzde 24,1'ini ise diğer markalar oluşturdu.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 11:09
Anahtar Kelimeler:
Trafikteki Motorlu Taşıt Sayısı
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