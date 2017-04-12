Trafik sigortasında 'tavan fiyat' uyarısı

BARTIN - Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgesi'ne göre, söz konusu sigortanın zorunlu olması ve sigortalılar açısından primlerin ödenebilecek seviyede tutulması hususlarının göz önünde bulundurularak, bugünden itibaren geçerli olmak üzere zorunlu trafik sigortalarına ilişkin bazı kararlar alındığını anımsattı.

Daha önceki serbest tarife döneminde sigorta şirketleri arasında rekabet oluşmadığı için çok yüksek trafik sigorta primlerinin ortaya çıktığını ve tüketicilerin mağdur olduğunu söyleyen Küçük, yeni yayınlanan genelgeye bakıldığında iki önemli konunun öne çıktığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bunlardan biri illerin bölgelere ayrılarak trafik yoğunluğunun dikkate alınmasıdır. Örneğin, İstanbul en pahalı trafik sigortasının olduğu il olmuş. Diğeri de hasar yapma veya hasarsızlık kriteri. Burada şunu söyleyebiliriz. Eğer bir yıl hasar yapmadıysanız, bir üst dilime geçerek hasarsızlık oranınız artıyor. Hasarsız geçirdiğiniz her bir yıl sizin için olumlu değerlendiriliyor ve daha avantajlı bir hale geliyorsunuz."

"Birden fazla sigorta şirketinden fiyat alın"

Sigorta şirketlerinin tercihe göre aracın plaka ili veya sigortayı yaptıranın ikametgah ilini esas alınabileceğine de dikkati çeken Küçük, şunları kaydetti:

"Örneğin İstanbul'da yaşayan birisi '80 Osmaniye' plakalı bir araçla İstanbul trafiğinde dolaşırsa sigorta şirketi de plakanın kayıtlı olduğu ili esas alırsa bu defa o kişi daha ucuz tarifeden faydalanmış olacak ama İstanbul'da ikamet eden ve plakası 80 olan kişi için sigorta şirketi ikametgahı baz alırsa bu defa İstanbul'un tabi olduğu en yüksek tarifeden sigorta primini ödemek zorunda kalacak. Ya da tam tersi de düşünülebilir. O açıdan, sigorta yaptıracakların, birden fazla sigorta şirketinden fiyat almaları kendi yararlarına olacaktır."