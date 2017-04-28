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Trafik sigortasında 'taksit' sorunu

TŞOF Başkanı Apaydın, bazı sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortası prim ödemelerinde taksit uygulamasını çeşitli bahanelerle yapmadığını belirterek, buna karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini bildirdi.

Trafik sigortasında 'taksit' sorunu

TŞOF Başkanı Apaydın, bazı sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortası prim ödemelerinde taksit uygulamasını çeşitli bahanelerle yapmadığını belirterek, buna karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini bildirdi.

28 Nisan 2017 Cuma 11:53
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Trafik sigortasında 'taksit' sorunu

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 12 Nisan'dan itibaren uygulamaya giren zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasında gelinen noktayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın, uzun uğraşlar sonucu hayata geçirildiğini anımsattı.

Kaza durumu ve hasar veya hasarsızlık durumunun yanı sıra aracın kayıtlı olduğu ile göre de indirimler yapılacağını belirten Apaydın, sürücülerin uzun zamandır beklediği bir gelişmenin yapıldığını ancak bazı sigorta şirketlerinin buna uymadığını söyledi.

Karşılaşılan en büyük sıkıntılardan birinin şirketlerin de sigorta poliçelerinin prim ödemelerinde kredi kartına taksit uygulamasını çeşitli bahanelerle yapmaması olduğunu vurgulayan Apaydın, şöyle konuştu:

"Zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasının ardından bazı şirketlerin araç sahiplerine taksitlendirme yapmadıkları yönünde şikayetler var. Sigorta şirketleri çeşitli bahaneler uyduruyorlar. Efendim, 'Peşin para verirseniz yaparız, pos cihazından geçirmeyiz, şu kartınız varsa şöyle yaparız' gibi haksız beyanlarla bu poliçeleri kesmemeye çalışıyorlar. Bunun için de bir uğraş vereceğiz. Bugün kredi kartlarımızla her yerde o pos cihazlarıyla 8-10 taksit yapabiliyorken, bu şirketler niye 2-3 taksit yapmıyorlar veya kartı geçerli kılmıyorlar? Bunu sonuna kadar araştıracağız. Bunlarla mücadeleye devam edeceğiz. Yaptıramayan insanlarımız müracaat etsinler, bunların hakkını korumaya kararlıyız."

Apaydın, zorunlu trafik sigortasının ertelenemez ve geçiştirilemez bir unsur olduğunu, sıkıntıların giderilmesi gerektiğine işaret ederek, 12 Nisan'dan önce poliçe yaptıran vatandaşlar için bir hak kaybı verilmediğini, uygulamanın 12 Nisan'dan sonraki poliçeler için geçerli olduğunu dile getirdi.

"Poliçe yapmaktan kaçınıyorlar"

Bazı şirketlerin sürücülere çeşitli bahanelerle poliçe yapmaktan kaçındığı yönünde şikayetler aldıklarını ifade eden Apaydın, "Şimdi duyuyoruz, tavan ve taban fiyatlara bazı sigorta şirketleri uymuyor. İşte, 'Sayfayı açamadık, iletişim kapandı, biz bunu yapamayız, ama istersen eski para üzerinden yapalım' gibi çeşitli bahaneler söyleniyor. Bunlara büyük bir mesai harcayacağız." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TşofTrafikTrafik SigortasıZorunlu Trafik Sigortası
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