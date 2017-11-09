Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 940 bin 757taşıtın yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Bu ay trafiğe kaydı yapılan toplam 86 bin 497 taşıt içinde otomobil yüzde 52,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 19,2 ile motosiklet, yüzde 15,1 ile kamyonet, yüzde 7,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 5,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artış gösterdi. Bu artış özel amaçlı taşıtlarda yüzde 101,8, otobüste yüzde 44,7, motosiklette yüzde 44,5, kamyonda yüzde 22,9, traktörde yüzde 22,4, minibüste yüzde 4,1 olurken, kamyonette yüzde 7,1, otomobilde yüzde 0,6 düşüş kaydedildi.

Ocak-eylül dönemi

Ocak-eylül döneminde 924 bin 345 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 74 bin 12 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 850 bin 333 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan 45 bin 659 otomobilin yüzde 15'inin Volkswagen, yüzde 13'ünün Renault, yüzde 8,9'unun Fiat, yüzde 7,2'sinin Hyundai, yüzde 5,7'sinin Toyota, yüzde 5,1'inin Opel, yüzde 5'inin Skoda, yüzde 4,9'unun Mercedes-Benz, yüzde 4,7'sinin Dacia, yüzde 4,5'inin Ford, yüzde 26'sının ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.