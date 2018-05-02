Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103752
ALTIN
173.487
DOLAR
4.1173
STERLİN
5.6052
EURO
4.9397
"Güzel Türkiyem"
"Güzel Türkiyem"
İzmirliler 1 Mayıs'ı Gündoğdu Meydanı'nda kutladı
İzmirliler 1 Mayıs'ı Gündoğdu Meydanı'nda...
Barselona Türk Filmleri Festivali Başlıyor
Barselona Türk Filmleri Festivali
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı

Trafiğe 3 ayda 274 bin 784 araç eklendi

Ocak-mart döneminde 274 bin 784 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 383 taşıtın kaydı silindi ve böylece trafikteki toplam araç sayısı 243 bin 401 arttı

Trafiğe 3 ayda 274 bin 784 araç eklendi

Ocak-mart döneminde 274 bin 784 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 383 taşıtın kaydı silindi ve böylece trafikteki toplam araç sayısı 243 bin 401 arttı

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:12
0 Okunma
Trafiğe 3 ayda 274 bin 784 araç eklendi

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2018'e ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azalarak, 22 milyon 462 bin 346 oldu. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Martta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 94 bin 588 oldu. Bu taşıtlar içinde otomobil yüzde 58,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15,3 ile motosiklet, yüzde 14,7 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlılar oluşturdu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı şubata göre yüzde 50,8 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 50,6, minibüste yüzde 32,3, otobüste yüzde 14,9, kamyonette yüzde 35,1, kamyonda yüzde 15,3, motosiklette yüzde 91,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 178, traktörde de yüzde 40,1 oldu.

Martta, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise yüzde 8,1 azaldı. Bu düşüş otomobilde yüzde 1,6, minibüste yüzde 60,6, otobüste yüzde 29,3, kamyonette yüzde 31,9, kamyonda yüzde 2,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 81,5, traktörde yüzde 10,9 olarak kaydedilirken, motosiklet sayısında yüzde 31,6 artış görüldü.

Ocak-mart döneminde 274 bin 784 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 31 bin 383 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 243 bin 401 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, mart sonu itibarıyla 22 milyon 462 bin 346 olarak tespit edildi.

Mart sonu itibarıyla 12 milyon 194 bin 330 otomobilin yüzde 38,2'si LPG'li, yüzde 35,8'i dizel, yüzde 25,7'si benzin yakıtlı, yüzde 0,3'ü yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuMotorlu Kara Taşıtları IstatistikleriTaşıt Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borçların yeniden yapılandırılması ekonomiyi büyütür
Borçların yeniden yapılandırılması ekonomiyi büyütür
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
'Beymen halka arzla yeni bir döneme geçecek'
'Beymen halka arzla yeni bir döneme geçecek'
"TCMB'nin faiz kararı doğru yönde bir adım"
"TCMB'nin faiz kararı doğru yönde bir adım"
Kilis, zeytinyağında söz sahibi olmak istiyor
Kilis, zeytinyağında söz sahibi olmak istiyor
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Reel sektörü kur riskine karşı koruyacak düzenleme başlıyor
Reel sektörü kur riskine karşı koruyacak düzenleme başlıyor
'Enflasyon fiyatlama davranışları risk oluşturuyor'
'Enflasyon fiyatlama davranışları risk oluşturuyor'
Havacılık sektörü 12 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı
Havacılık sektörü 12 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ