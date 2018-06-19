Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94440
ALTIN
193.572
DOLAR
4.7328
STERLİN
6.2224
EURO
5.4746
"Trabzon'daki projelerin tanıtılması için elimden geleni yapacağım"
"Trabzon'daki projelerin tanıtılması için elimden...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Erdoğan ilk turda seçilecektir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Erdoğan...
İnce'nin hedefi 107 miting
İnce'nin hedefi 107 miting
Ömer Topçu’yla Kıskananlara Oh Olsun
Ömer Topçu’yla Kıskananlara Oh Olsun
Atletico Madrid'de 3 imza
Atletico Madrid'de 3 imza

"Trabzon'daki projelerin tanıtılması için elimden geleni yapacağım"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima: "Japon iş adamlarına Trabzon'daki projelerin tanıtılması ve duyurulması için elimden geleni yapacağım"

"Trabzon'daki projelerin tanıtılması için elimden geleni yapacağım"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima: "Japon iş adamlarına Trabzon'daki projelerin tanıtılması ve duyurulması için elimden geleni yapacağım"

19 Haziran 2018 Salı 18:38
0 Okunma
"Trabzon'daki projelerin tanıtılması için elimden geleni yapacağım"

TRABZON (AA) - Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Trabzon'un gerçekten önemli bir konumda olduğunu ve çok iyi projeler yürütüldüğünü belirterek, "Japon iş adamlarına Trabzon'daki projelerin tanıtılması ve duyurulması için elimden geleni yapacağım." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Miyajima, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile bir süre görüştü.

Miyajima, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'de 9 aydır görev yaptığını ifade etti.

Trabzon'a da ilk kez geldiğini aktaran Miyajima, gördükleri ve dinledikleri karşısında çok etkilendiğini söyledi.

Miyajima, Trabzon'un önemli konuma sahip olduğuna dikkati çekerek, "Trabzon gerçekten önemli bir konumda ve çok iyi projeler yürütülüyor. Japon iş adamlarına Trabzon'daki projelerin tanıtılması ve duyurulması için elimden geleni yapacağım. Önümüzdeki aylarda Türk-Japon iş adamları zirvesi gerçekleştirilecek. Bu projelerle ilgili orada da bir sunum yapılabilir." diye konuştu.

"Japon firmaları Endüstri Bölgesi'ne yatırıma bekliyoruz"

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da Japonya'nın Doğu Karadeniz bölgesi ve Trabzon'a, birçok alanda yapılan iş birliğiyle önemli katkılar sağladığını belirterek, özellikle DOKAP Projesi'nin başlatılmasında, bölgedeki su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesinde ve maden arama çalışmalarına Japonya'nın katkılarının bölge halkı tarafından takdir edildiğini vurguladı. 

TTSO'nun yürüttüğü projelerle ilgili de bilgi veren Hacısalihoğlu, son yıllarda turizmin bölgede önemli oranda geliştiğine işaret etti.

Hacısalihoğlu, Arsin'de yapımı planlanan TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi'nin, Trabzon'un en önemli projelerinden biri olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"3 milyon metrekarelik dolgu alanına inşa edilecek yatırım adasında 100 teknoloji firması olacak. 15 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Japon firmaları endüstri bölgesine yatırıma bekliyoruz. Trabzon, sadece doğal ve tarihi güzellikleriyle tanınmayacak. Bir AR-GE merkezi, inovasyon merkezi, orta ve yüksek teknoloji üretim üssü olacak. Bu alanlarda kentteki üniversitelerden yetişen mühendisler de eleman sıkıntısı yaşanmamasını sağlayacak. Trabzon gerçekten de önemli ve güvenilir bir yatırım bölgesi."

Konuşmaların ardından Büyükelçi Miyajima'ya ayrıca Trabzon'daki ekoturizm olanakları, Yatırım Adası, Uzungöl Kış Turizmi Merkezi Projesi, Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi başta olmak üzere birçok projeyle ilgili görsel sunum yapıldı. 

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacısalihoğlu, ziyaretin anısına Büyükelçi Miyajima'ya plaket takdim etti. Miyajima ayrıca TTSO Özel İpekyolu Müzesi'ndeki tarihi eserleri de inceledi ve Başkan Hacısalihoğlu'ndan bilgi alarak, müze şeref defterini imzaladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
JaponyaTrabzonTTSOAkio Miyajima
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurbanlıklar cepten sorgulanabilecek
Kurbanlıklar cepten sorgulanabilecek
Küresel doğalgaz ihracatı arttı
Küresel doğalgaz ihracatı arttı
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
'İmar Barışı'na başvuru sayısı 500 bine yaklaştı
'İmar Barışı'na başvuru sayısı 500 bine yaklaştı
"Bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz"
"Bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz"
Tarımda istihdam martta 5 milyonu aştı
Tarımda istihdam martta 5 milyonu aştı
"Türkiye Haziran'da tarihinin ihracat rekorunu kıracak"
"Türkiye Haziran'da tarihinin ihracat rekorunu kıracak"
"İstihdam edilen sayıyı 1 milyon 10 bin daha artırdık"
"İstihdam edilen sayıyı 1 milyon 10 bin daha artırdık"
Şimşek'ten dolar açıklaması
Şimşek'ten dolar açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ