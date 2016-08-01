TP Dağıtım AŞ ihalesinde son teklif 30 Eylül'de

Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım AŞ'nin blok satış yöntemi ile özelleştirilmesinde son teklifler 30 Eylül 2016 tarihinde alınacak.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, şirketin yüzde 100 oranındaki hissesi blok satış yöntemi ile özelleştirilecek.

Son teklif verme tarihi 30 Eylül'de

Kapalı zarf içerisinde teklif alma ve görüşmeler yapma suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ihaleye, yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

TP Dağıtım AŞ ihalesine katılmak için yatırılması gerekli geçici teminat tutarı 10 milyon lira, son teklif verme tarihi ise 30 Eylül 2016 Cuma saat 17.00 olarak belirlendi.