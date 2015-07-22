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Toshiba'da muhasebe skandalı

Şirketin üst yöneticisi Hisao Tanaka, yapılan denetimde şirket kazancının olduğundan fazla gösterildiğinin ortaya çıkması üzerine istifa kararı aldı

Toshiba'da muhasebe skandalı

Şirketin üst yöneticisi Hisao Tanaka, yapılan denetimde şirket kazancının olduğundan fazla gösterildiğinin ortaya çıkması üzerine istifa kararı aldı

22 Temmuz 2015 Çarşamba 15:23
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Toshiba'da muhasebe skandalı

ANKARA - Japon teknoloji devi Toshiba'nın Üst Yöneticisi Hisao Tanaka, şirket kazançlarının şişirildiğini ortaya koyan skandal nedeniyle istifa ediyor. 

BBC'nin haberine göre, şirket muhasebesinde yaşanan sorunlar nedeniyle daha önce özür dileyen Toshiba'nın Üst Yöneticisi ve Başkanı Hisao Tanaka'nın, bağımsız bir heyetin yaptığı denetimlerde şirketin son altı yıldır kazançlarını abarttığı sonucuna varması üzerine istifa etme kararı aldı. 

Haberde, Toshiba'nın Başkan Yardımcısı Norio Sasaki'nin de istifa edeceği, Tanaka'nın yerine Masaşi Muromaçi'nin geçeceği belirtildi. 

Toshiba'nın görevlendirdiği bağımsız heyet dün toplam 1,22 milyar dolar olduğu açıklanan işletme karının şişirildiğini bildirmişti. 

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, olayın, ülkede şirketin kurumsal yönetim itibarını sarsabileceğini söylemişti. 

Soruşturmada kazançlarla ilgili yanlış bilgilendirmenin, ülkede yedi yıl önce yaşanan mali krizden sonra başladığına da dikkat çekildi.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2015 15:08
Anahtar Kelimeler:
önce VatanToshiba
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