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Toshiba Türk ortakla nükleere geliyor

Bakan Ergün, ''Toshiba, Sinop'ta yapılacak nükleer santral yatırımında yer almaları konusunda istekli" dedi

Toshiba Türk ortakla nükleere geliyor

Bakan Ergün, ''Toshiba, Sinop'ta yapılacak nükleer santral yatırımında yer almaları konusunda istekli" dedi

10 Mayıs 2012 Perşembe 15:16
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Toshiba Türk ortakla nükleere geliyor
TOKYO - Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Japonya'nın Tokyo kentinde bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, temaslarının ikinci gününde, Japonya'nın dev firmalarının üye olduğu en büyük iş federasyonu olan Keidanren üyeleriyle sabah kahvaltıda buluştu. Bakan Ergün, Japon CEO'lara Türkiye'deki yeni teşvik sistemini ve Türkiye'deki son ekonomik durumu anlatarak, Japon CEO'lardan Türkiye'ye yatırım konusunda ''geç kalmayın'', ''Kararınızı bir an önce verin'' mesajı verdi.

Toshiba nükleerde istekli
Ergün, Japonya otomotiv yan sanayicileri derneği yöneticileriyle de bir görüşme yaptı.
Bakan Ergün, Toshiba Üst Yönetici (CEO) Norio Sasaki'nin, firmalarının nükleer enerji konusunda yaşadığı sorunlar nedeniyle üzgün olduğunu dile getirdiğini aktardı.
Toshiba'nın, Sinop'ta yapılacak nükleer santral yatırımında yer almaları konusunda istekli olduğunu belirten Ergün, ''Toshiba nükleer santralin inşaat, işletme ve yatırımı konusunda yerli ortağının da olmasını istiyor. Bu konuda görüşmeleri var. Yakın zamanda sonuç almayı planlıyorlar. Alt yüklenici olarak Türk KOBİ'lerin de görev almasının doğru olacağını düşünüyorlar. Nükleer enerji konusunda en kısa sürede partnerlerini belirleyip somut adımlar atacaklar'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 07:19
Anahtar Kelimeler:
Toshiba
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