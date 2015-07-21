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Topraksız tarımda 'solucan gübresi' dönemi

Burdur'da, kimyasal gübre ve aşırı ilaç kullanımının önüne geçilmesi amacıyla solucan gübresi ile topraksız organik tarım uygulaması gerçekleştiriliyor

Topraksız tarımda 'solucan gübresi' dönemi

Burdur'da, kimyasal gübre ve aşırı ilaç kullanımının önüne geçilmesi amacıyla solucan gübresi ile topraksız organik tarım uygulaması gerçekleştiriliyor

21 Temmuz 2015 Salı 11:14
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Topraksız tarımda 'solucan gübresi' dönemi

BURDUR - Burdur'da 2008 yılından bu yana organik tarım ve solucan gübresi üzerine çalışmalar yapan firmanın genel müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, solucan gübresinin Türkiye'de yeni tanındığını, tarımda iddialı ülkelerde ise yaygın olarak kullanıldığını söyledi.

Tarımda kimyasal gübre ve aşırı ilaç kullanımına dikkati çeken Aksoy, "Organik tarım konusunda sahada çalışmalarımız sürdükçe gördüğümüz birçok sıkıntı oldu. Bunlardan biri, kimyasal gübre ve ilaç kullanımının aşırı yoğun olması nedeniyle çıkan ürünlerin kanserojen madde içermesi ve bunun sonucunda insanların hasta olmasıydı. Bir diğer konu gübre ve ilaçlar kullanıldığı için topraklarımızın ölmesiydi. Bu sorunlara karşı solucan gübresiyle topraksız organik tarım çalışması başlattık" diye konuştu.

Domates, salatalık ve çilek ürettiler

Aksoy, sadece solucan gübresi kullanarak yaptıkları denemelerde toprak, gübre ve ilaçla yapılan tarımdan daha iyi sonuçlar aldıklarını ifade etti.

İlk denemelerinde domates, salatalık ve çilek ürettiklerini belirten Aksoy, "Plastik atık su borularını belli aralıklarla oyarak içine solucan gübresi bulunan saksılar yerleştirdik. Saksıların içine fideleri diktik. Altta dolaşan sistemle de su verdik. Çok az bir solucan gübresiyle, bitki başına 200 gram kullanıyoruz, ortaya müthiş bir sonuç çıktı" dedi.

"Solucan gübresi kullanarak bu sisteme ilk defa biz başladık"

Ölçüm yaptırdıkları ürünlerde "sıfır nitrat" çıktığını dile getiren Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu demektir ki hiç kanserojen madde içermiyor. Bu, dünyada devrim sayılabilecek bir sistemdir çünkü kökler ve su, kapalı sistemden geçiyor, dışarıdan gelebilecek herhangi bir hastalık tehlikesi bulunmuyor. Dolayısıyla bitkiler hasta olmuyor. Bu sistem dünyada biliniyor ama solucan gübresi kullanarak ilk defa biz bu işe başladık. Sistemin artıları, çiftçimiz toprakla hiç uğraşmayacak. Toprağı sürmeyecek, ot yolmayacak, otları yok etmek için ilaç kullanmayacak. Sadece ürün toplamak için serasına girecek."

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:41
Anahtar Kelimeler:
önce VatanTarım
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