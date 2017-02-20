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Toprağın ilginç hikmeti 

Toprağın hayatımızdaki önemini ve daha fazlasını Mimaroba Gayrimenkul ve Karagöl İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karagöz’e sorduk

Toprağın ilginç hikmeti 

Toprağın hayatımızdaki önemini ve daha fazlasını Mimaroba Gayrimenkul ve Karagöl İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karagöz’e sorduk

20 Şubat 2017 Pazartesi 15:45
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Toprağın ilginç hikmeti 

İSTANBUL - Ali Karagöz sözlerine anlamlı, bir o kadar da ilginç tespitleri ile başladı. "Toprağın önemini anlat deseler acaba ne kadar anlatabiliriz hayır.? Bu mümkün değil? Anlatmakla bitmeyecek kadar hayatımızda önemi olan toprak. Nelere kadir öyle değil mi? Mesela yaşam ve geçim kaynağımız mı desek. Yoksa olmazsa olmazımız mı evet en mantıklısı olmazsa olmazımız diyebiliriz. İsmi insanın içini ısıtıyor kulağa hoş geliyor yağmur yağdığında mis koku yayıyor ve bitmek bilmeyen bereketler saçıyor saymakla bitmeyecek hikmetleri ile varoluşumuzun nedeni olan toprağın buraya kadar 'ki önemini anladık” diyerek toprağın önemini özetledi. 

“Peki toprağın diğer getirdiği bereketleri hiç düşündük mü?

“Hızla gelişen dünya yatırımcıları da telaşa düşürüyor. Şu sıralar en çok yatırım gayrimenkul, inşaat, arsa, arazi  yani geri dönüşümü mutlak olan toprağa yatırım yapılıyor. Bunun nedeni şudur. Bir daire bir arsa alamaz ama bir arsa beş daire alır.”

Karagöz, “Çatalca, Silivri, Mimaroba, Kamiloba, Çorlu, Keşan, Tekirdağ, Çanakkale, ve daha birçok yerde arsa ve arazi satışında rakiplerimizi açık arayla geride bıraktık Mimaroba Emlak Gayrimenkul olarak bu ana kadar beşbin kişiyi toprak sahibi yapmayı başardık” dedi. 

Ali Karagöz, “Gelir düzeyi az olan  kişilerden yüksek yatırımcılara kadar birçok kişiye bu alanda hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin arasında ortak yatırım yapanlarda var mesela tek kişinin alım gücü yoksa beş, bazen daha fazla kişi ortak olup bir arsaya yatırım yapabiliyorlar. Neredeyse hemen hemen her bütçeye uygun yatırım amaçlı arsalarımıza da ilgi her geçen gün büyüyor. Bazen yatırım yaparken riski en aza indirmek akıllıca olur bununda en kolay yolu kokmaz batmaz yanmaz arsa ve arazidir.  İşte bu yüzden insanlar genelde bu tür yatırımlara yöneldi bizde bunu fırsata çevirmek yerine kişiye en hayırlı olacak noktalarda yatırım yapmasını sağlıyor geleceklerine kalıcı bir yatırım yapmalarına vesile oluyoruz” diye konuştu. 

Karagöz, “Yurt dışından ve Türkiye’nin birçok yerinden yatırımcılarımız var. Öncelikle ne alırsanız alın, alırken kazanın ve biz bu anlamda yatırımcılarımıza en doğru hizmeti vermek üzere bekliyoruz.”

Haber: Zafer Toprak

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 20.02.2017 15:53
Anahtar Kelimeler:
Zafer ToprakKaragöl İnşaat Yönetim Kurulu BaşkanıAli KaragözMimaroba EmlakÇorluKeşanTekirdağKamilobaSilivriÇatalca
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