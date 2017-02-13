Toplanan inek sütü miktarı geçen yıl arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak, 8 milyon 937 bin 141 tondan 9 milyon 213 bin 189 tona yükseldi. Söz konusu yılda, inek peyniri üretimi yüzde 0,1 artışla 638 bin 397 tona, yoğurt üretimi yüzde 4,5 artarak 1 milyon 173 bin 578 tona, ayran üretimi ise yüzde 9,2 artarak 684 bin 526 tona çıktı.

Toplanan inek sütü miktarı aralıkta 737,8 bin ton oldu

Geçen yılın aralık ayında toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 737 bin 789 tona yükseldi. Söz konusu ayda ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 140 bin 890 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artış kaydetti.

İnek peyniri üretimi yüzde 6,2 artarak 54 bin 163 ton oldu. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise yüzde 22,4 azalarak 261 tona geriledi.

Yoğurt üretimi aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artış göstererek 90 bin 403 tona ulaştı. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 3,1 yükselerek 53 bin 513 ton oldu.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ise 2016 Aralık'ta, bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da söz konusu ayda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artış kaydetti.