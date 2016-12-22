Türkiye Bankalar Birliği

(TBB) Risk Merkezi Aylık Bülteninin ekim sayısı yayımlandı.

Bültene göre, TBB Risk Merkezi üyesi bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler 2016 yılı ekim ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12 artışla 1 trilyon 968 milyar TL oldu. Bir önceki aya göre artış ise yüzde 2 olarak gerçekleşti.

Nakit kredilerin 1 trilyon 884 milyar TL’lik bölümü bankalar, 37 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 26 milyar TL’si finansman şirketleri ve 22 milyar TL’si faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar ekim ayı itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak 66 milyar TL olurken, tasfiye olunacak alacaklar oranı ise yüzde 2,7'den yüzde 3,2 seviyesine yükseldi.

Ticari kredilerin payı 0,8 puan arttı

Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı Ekim 2016 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 77,7 oldu. İmalat sanayi yüzde 26,2 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü perakende ticaret (yüzde 17,1) ve inşaat sektörü (yüzde 11,0) takip etti.

Bireysel kredi ve kredi kartları toplam hacmi 439 milyar TL oldu

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel kredi ve kredi kartları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 439 milyar TL oldu. Bireysel kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 11,9 ile konut kredilerinde görüldü.

Bireysel kredi ve kredi kartı olan kişi sayısı son bir yılda 1,6 milyon artarak 26,8 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16,4 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

AA