Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (

TOKİ

), 31 ilde 205 iş yeri ile 9 ilde 15

konut

açık artırma

yöntemiyle

satış

a sunuldu.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, satışa sunulan iş yerleri 7 bin 500 liradan, konutlar ise 65 bin 633 liradan başlıyor.

Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Manisa, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon ve Yozgat'ta yüzde 25 peşin, 120 ay vadeli toplam 205 iş yeri ile Ankara, Bolu, Bursa, Eskişehir, Karabük, Kayseri, Nevşehir, Tokat ve Trabzon'da yüzde 12 peşin, 180 ay vade ile başlayan 15 konut olmak üzere toplamda 220 taşınmaz, yaklaşık 83 milyon 670 bin lira muhammen bedelle açık artırma yöntemiyle TOKİ tarafından satışa sunuldu.

Açık artırma kapsamında satışa sunulan taşınmazların bir bölümünün "Ankara, Eskişehir yolu Turkuaz Vadisi'nde komple spor tesisi; Denizli, Pamukkale Karahayıt'ta 10 adet termal pansiyon; İstanbul, Başakşehir Kayabaşı’nda büfeler ve dükkanlar; Adana, Kışla Mahallesi'nde iş yerleri; Şanlıurfa, Viranşehir’de ise ticaret merkezinde iş yerleri" olduğu kaydedildi.

TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve canlı yayınla İstanbul Halkalı'daki hizmet binasında 15 Aralık 2016 saat 13.30’da yapılacak müzayedeye "www.turyap.com.tr" internet adresinden teklifler alınabilecek.

Ayrıntılı bilgiye "www.toki.gov.tr" ve "www.turyap.com.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek.

AA