TOKİ terörün yıktığını yeniden inşa ediyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toplam 75 bin konutu projelendiren Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 18 bin 896 konutun yapımına başladı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörden zarar gören alanların İdarenin çalışmalarıyla yenilendiğini söyledi.

Devam eden "inşa ve ihya" çalışmaları kapsamında 38 ihale gerçekleştirildiğini belirten Turan, "Bu kapsamda, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari ve ilçelerinde, yıkılan ve tahrip olan binaların yerine 22 bin 361 konut yapacağız. Bu konutlardan 18 bin 896'sının yapımına ise başladık." dedi.

"Güneydoğu'ya 20 milyar liralık yatırım yaptık"

TOKİ Başkanı Turan, Güneydoğu'ya 2002'den bu yana 20 milyar liralık yatırım yaptıklarını aktardı.

Bölgede vatandaşların ihtiyacı olan birçok binayı da şu anda inşa ettiklerini dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Erzurum ve Kars'ta yoğun çalışmalarımız bulunuyor. Sosyal donatı alanları ve kamuya dönük uygulamalarımız sürerken, önceliğimiz dar gelir grubundaki vatandaşlarımızı evlerine kavuşturmak. 2016-2019 planlamamız çerçevesinde önümüzdeki üç yılda Doğu ve Güneydoğu'ya yaklaşık 60 bin konut yapma hedefimiz var. Terörden zarar gören şehirlerin yenilenmesi 2019 yılında tamamlanmış olacak."

En fazla konut üretimi Şırnak'ta

TOKİ'nin bugüne kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yürütttüğü çalışmalar kapsamında yaklaşık 75 bin 605 konut projelendirildi. Projelerde 50 bin konut ile Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi nüfusu yoğun kentler öne çıkarken, Adıyaman, Batman, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak illerine dönük 24 bini konutu aşan projeler yapıldı. Bu projelerle yaşam alanlarının yenilenmesine dönük çalışmalar kapsamında sosyal donatı projeleri de devam ediyor.

TOKİ'nin bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları esas alınarak yaptığı planlama doğrultusunda, en yüksek konut üretimi Şırnak'ta yapılacak.

Konut inşaatlarının büyük kısmının 2017 sonunda tamamlanması öngörülüyor.