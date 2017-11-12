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TOKİ 'süper marka' seçildi

TOKİ, dünyanın önde gelen bağımsız marka ölçümleme programı Superbrands'in 2016-2017 Türkiye Araştırması'nda, tüketicilerce belirlenen "süper marka"lar arasında yer alan tek kamu idaresi oldu.

TOKİ 'süper marka' seçildi

TOKİ, dünyanın önde gelen bağımsız marka ölçümleme programı Superbrands'in 2016-2017 Türkiye Araştırması'nda, tüketicilerce belirlenen "süper marka"lar arasında yer alan tek kamu idaresi oldu.

12 Kasım 2017 Pazar 13:33
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TOKİ 'süper marka' seçildi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dünyanın önde gelen bağımsız marka ölçümleme programı Superbrands'in 2016-2017 Türkiye Araştırması'nda, tüketiciler tarafından belirlenen "süper marka"lar arasında yer alan tek kamu idaresi oldu.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, İdarenin, şehirlere değer katan binlerce konut ve sosyal donatı inşa ettiğini ve mutlak kalite hedefi ile yeni üretimler gerçekleştirdiğini söyledi.

İdarenin dünyanın önde gelen bağımsız marka ölçümleme programı Superbrands'in 2016-2017 Türkiye Araştırması'nda, süper marka olarak tanımlandığını aktaran Turan, "Farklı sektörlerden 4 bin 988 marka arasından tüketiciler tarafından belirlenen 181 süper marka içinde, TOKİ tek kamu idaresi olarak yer aldı. Yenilediği üretim çizgisiyle tüketiciden destek ve yüksek düzeyde olumlu geri bildirim alan idaremiz gayrimenkul sektörünün süper markası oldu." dedi.

Turan, süper marka aday seçiminde şirketin teknolojisi, yatırımları, iş gücü kalitesi, yaratıcılığı, markalaşmaya yaptığı yatırımlar, marka devamlılığı, sosyal sorumluluk projelerine katkısı, çevre duyarlılığı, etik değerlere uyması ve vergi sıralamasındaki yerinin temel kriterler olarak belirlendiğini aktardı.

Aday markaların konusunda uzman jüri tarafından değerlendirildiğini ve 300 markanın halk oylamasına kaldığını kaydeden Turan, 181 markanın 67 puan barajını aşarak, Türkiye'nin süper markaları arasına girdiğini bildirdi.

Büyük tecrübeleri bulunduğunu ve bu birikimle gelinen aşamada TOKİ'nin sektörde kalitede referans olarak gösterilecek bir kuruluş haline gelmesi için çalıştıklarını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Yakın bir gelecekte TOKİ'nin sektör içinde hem malzemede hem işçiliğinde kalitesi ile referans bir kuruluş olacağına inanıyoruz, bu hedefle çalışıyoruz. İdaremizi, bilhassa malzeme ve işçilik alanında hizmet veren firmaların diğer projelerinde referans gösterecekleri bir noktaya taşıyoruz. TOKİ projelerinde yer almış firmaların, bize sundukları ürün ve üretimlerini diğer projelerinde örnek ve referans göstermeleri, İdaremizin önemli bir başarısı olacaktır. TOKİ, yapı ve üretim malzemelerinin yanı sıra mimari, mühendislik ve uygulama disiplinleriyle de örnek kuruluş olacak. Gayretimiz bunun içindir."

AA

Anahtar Kelimeler:
TOKİBağımsız Marka ölçümleme ProgramıSuperbrandsSüper Marka
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