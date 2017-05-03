TOKİ restorasyon kredisine 75 başvuru

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdarenin unutulmaya yüz tutmuş, yıkılma ve yok olma tehlikesi içindeki tarihsel değerleri, sağladığı restorasyon kredileriyle gelecek nesillere kazandırdığını söyledi.

Restorasyon kredisi başvurularının 3-28 Nisan tarihlerinde yapıldığını anımsatan Ergün, 2005'te 16 eserle başlayan kredilerin 2016'da 726'ya ulaştığını belirtti.

Tarihi yapılar için verilen kredinin üst limitinin bu yıl 160 bin liraya çıkarıldığını aktaran Turan, "28 Nisan'da sona eren restorasyon kredisine 75 proje başvuru yaptı. Restorasyon kredisi kapsamında bugün itibarıyla 726 proje için kredi açtık, projeler için yaklaşık 72 milyon 171 bin lira destek verdik. 513 'Taşınmaz Kültür Varlığı'nın restorasyonu tamamlanarak, İdaremizce geçici kabulü gerçekleştirildi." dedi.

Turan, şöyle devam etti:

"TOKİ'ye bu yıl için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Bartın, Muğla, Giresun, Edirne illeri ve Safranbolu, Bergama, Taraklı, Hopa, Ayvalık, Milas, Fethiye, Tire, Talas, Ula, Mudanya, Bodrum, Gemlik, Sivrihisar, Beypazarı, Mudurnu ile araklı ilçelerinden proje başvurusu yapıldı.