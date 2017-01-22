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TOKİ konut üretimini %40 artırdı

Son 14 yıllık süreçte yılda ortalama 46 bin 357 konut üreten TOKİ, bu rakamı 2016 yılında 64 bin 822'ye çıkararak, konut üretimini yüzde 40 artırdı.

TOKİ konut üretimini %40 artırdı

Son 14 yıllık süreçte yılda ortalama 46 bin 357 konut üreten TOKİ, bu rakamı 2016 yılında 64 bin 822'ye çıkararak, konut üretimini yüzde 40 artırdı.

22 Ocak 2017 Pazar 11:24
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TOKİ konut üretimini %40 artırdı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konut ve sosyal donatı üretim hedefini her yıl artırdıklarını, İdarenin son bin günde toplam yatırım bedeli yaklaşık 21,8 milyar liralık 521 ihaleyi sonuçlandırdığını kaydetti. 

Bu sürede TOKİ'nin, 120 bin 15 konut ve 3 bin 361 sosyal donatıyı ihale ettiğini aktaran Turan, şu bilgileri verdi:

"14 yıllık konut üretim sürecinde gerçekleştirilen toplam yatırım bedelinin yüzde 25,5'ini, ihale edilen toplam konutların yüzde 18,6'sını, teslim edilen konutların yüzde 20,9'unu, satılan konutların yüzde 12,5'ini, açılan restorasyon kredisinin yüzde 36,6'sını, ihale edilen okulların yüzde 6,5'ini, ihale edilen hastanelerin 5,3'ünü, ihale edilen camilerin yüzde 20,6'sını, ihale edilen yurt/pansiyonun yüzde 15,4'ünü, kamu hizmet binalarının yüzde 39,3'ünü bin günde yaptık."

"Konutlara yüzde 500 başvuru oldu"

Son 14 yılda ortalama 46 bin 357 konut ürettiklerini belirten Turan, bu rakamı 2016 yılında 64 bin 822'ye çıkararak, konut üretimini yüzde 40 artırdıklarına dikkati çekti.

Son yıllarda kuralı konut satışlarına yoğun talep aldıklarını söyleyen Turan, "Geçen yıl satışa sunduğumuz konutlara yüzde 500 başvuru oldu." dedi.

"2016 TOKİ'nin yatırım yılı oldu"

Sektörün öncü kuruluşu olarak, geçen yıl yaşanan terör olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen konut üretimini artırdıklarını ifade eden Turan, 2016'da Türkiye'deki konutların yüzde 9'unu TOKİ'nin ürettiğini aktardı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TOKİKonut üretimi
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